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الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تطالب وزارة الثقافة بإيضاح حول منع الكاتب والصحفي علي الشاعر من دخول ديوان وزارة الثقافة

طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وزارة الثقافة بإيضاحات حول قرار منع الكاتب على الشاعر من دخول مبنى الوزارة واستغربت الجمعية من صدور هكذا قرارات لا تستند الى مادة قانونية في القوانين العراقية النافذة وان هكذا قرارات تتنافي كليا مع الدستور العراقي والقوانين العراقية التي كفلت الحريات العامة . وحثت الجمعية لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى التدخل الفوري لإزالة هذا القرار الذى يسئ الى الوزارة باعتباره خيمه الثقافة وراعية المثقفين والكتاب في العراق لاسيما وان الزميل على الشاعر له كتابات منشورة في صحف رصينة انتقدت حالات الفساد في مختلف دوائر الدولة وقد تعرض بسبب كتاباته الى الكثير من الضغوط واقامة الشكاوى ضده على خلافية تلك الكتابات

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

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