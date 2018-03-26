الحرارة تسجل 43 درجة مئوية.. وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع

ذكر المتنبى الجوي العراقي، نائل العلي، الاثنين، ان التوقعات تشير إلى أجواء صيفية وحارة وغبارا وأمطارا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فيما تكون الأجواء مستقرة خلال اليوم ويوم غد الثلاثاء.

وقال المشرف على صفحة “طقس العراق” في منشور بموقع “فيسبوك” اليوم (26 آذار 2018)، ان درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا يوم غد الثلاثاء، ويتوقع أن تصل إلى 30 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، أما في المنطقة الوسطى تتراوح الحرارة بين 32 إلى 36، والمنطقة الجنوبية 37 إلى 38.

وأضاف أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقة الشمالية ومعتدلة السرعة في المنطقة الوسطى تنشط إلى 25 كم في الساعة وجنوبية شرقية خفيفة السرعة وأحيانا متقلبة في المناطق الجنوبية تتحول لاحقا إلى شمالية غربيةخفيفة السرعة.

كما ان الأجواء يوم الأربعاء والخميس المقبلين ستكون حارة وستكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لتصل إلى نحو 35 درجة في المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الوسطى تتراوح بين 38 إلى 43، والمنطقة الجنوبية 42 إلى 43.

وأوضح أن الرياح الجنوبية ستشهد نشاطا كبيرا يوم الخميس المقبل، مما يتسبب بتصاعد الغبار أوحدوث عواصف ترابية في أغلب مدن البلاد وبالأخص المنطقة الوسطى والغربية.

وأشار العلي، إلى ان حالة عدم استقرار وامطار رعدية ربيعية متوقعة تبدأ بعد ظهر الخميس المقبل في المناطق الشمالية الحدودية والمنطقة الغربية، ثم تشمل تدريجياً المنطقة الوسطى والشمالية خلال ليلة الخميس الجمعة، وتصل إلى المنطقة الجنوبية صباح أوفجر الجمعة وتنتهي ظهر الجمعة نهائياً، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وقوتها على المنطقة الشمالية اولا ثم الوسطى ثم الجنوبية بشكل أقل.

وختم بالقول إن درجات الحرارة تعود إلى الانخفاض يوم الجمعة المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية وتكون كالتالي:

المنطقة الشمالية.. 19 إلى 22

المنطقة الوسطى.. 25 إلى 28

المنطقة الجنوبية.. 28 إلى 30.

ر.إ