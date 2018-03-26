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السعودية تمنح العراق 33 ألف مقعد للحج

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية اليوم الأحد عن منح السعودية للعراق أكثر من 33 ألف مقعد للعام الحالي، مشيرة إلى إدخال بعض التعديلات للقرعة، منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للأشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزا بها.
وقال رئيس الهيئة خالد العطية في مؤتمر صحفي إن السعودية منحت العراق 33 ألفا و690 مقعدا للحجاج العراقيين للعام الحالي، وهو حسب البيانات السكانية الصادرة من وزارة التخطيط التي قدرت نسبة سكان العراق خلال عام 2013، فيما وعدت السعودية بزيادة العدد، والذي من الممكن أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف “أن القرعة التي ستجرى، ستشمل المحافظات العراقية عدا أقليم كوردستان، وأن العدد المخصص سينتقص منه 15% لشهداء المؤسسة”.

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