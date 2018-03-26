السفير المصري: سواعد مقاتلي العراق ازاحت حقبة سوداء عن المنطقة برمتها

أكد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، الاثنين، أن العراق ومصر يمكن ان يؤديا دورا مهما وفاعلا في امن المنطقة واستقرارها، فيما أكد السفير المصري لدى بغداد، أن “سواعد مقاتلي العراق” ازاحت حقبة سوداء عن المنطقة برمتها.

وقال حمودي في بيان صدر عقب استقباله السفير المصري علاء إن “شعب العراق لن يسمح لأية دولة بإنتهاك سيادة البلد تحت اي ظرف او عنوان”، مؤكدا ان “العراق ومصر يمكن ان يؤديا دورا فاعلا في امن المنطقة واستقرارها”.

كما اكد حمودي “حرص العراق على تمتين علاقاته العربية والاقليمية والدولية، وتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التطرف والارهاب”، مشيرا إلى “ضرورة تعزيز اطر التعاون في كل ما يحقق بسط الامن وإرساء الإستقرار للبلدين “.

بدوره اشاد السفير موسى، بحسب البيان، “بوحدة وشجاعة ابناء العراق ضد الارهاب وبطولاتهم التي ازاحت حقبة سوداء عن المنطقة برمتها”، موضحاً ان “الصورة السيئة التي كانت تعكسها وسائل الإعلام عن العراق، تبدلت لدي شخصيا، فقط حين عملت داخل هذه البلاد”.

ولفت الى ان “التواصل الأزهري الذي بدأ في الآونة الأخيرة مع القيادات الدينية في النجف سيكون له دورا مميزا في التقارب المصري العراقي” .