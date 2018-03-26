الشيخة هند القاسمي:”أسبوع دبي الدولي للأزياء” ينطلق بهوية مبتكرة

6% نمو قطاع التصميم الإقليمي سنوياً

دبي، الامارات العربية: أعلنت الجهة المنظمة لــ “أسبوع دبي الدولي للأزياء” عن انطلاق الحدث الإقليمي الفريد في 26، 27، 28 إبريل 2018، بهوية جديدة ومبتكرة، إذ تم توسيع قائمة المشاركين فيه وتخصيص معرض مرافق له، والتعاقد مع مجموعة من أشهر المصممين العالمين ودور الخبرة من الراغبين في المشاركة بقوة في هذا الحدث، وسيقام أسبوع دبي الدولي للأزياء بفندق بلازو فيرساتشي دبي.

وأكدت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، رئيس المجلس الاستشاري وعضو مجلس أمناء كليّة الأزياء والتصميم في دبي، ومالكة Velvet HQ المنظمة لأسبوع دبي الدولي للأزياء، أن اختيار الموعد الجديد جاء استجابة لرزنامة عروض الأزياء العالمية، ولدخول الجهة المنظمة في تعاقدات دولية جديدة مع أشهر المصممين وكبرى دور تصميم الأزياء العالمية، وهو استدعى تعديل موعد الحدث الأهم الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليج.

وأشارت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي إلى أن دبي تحولت إلى منارة إقليمية للابتكار والتصميم بفضل حرص حكومتها الرشيدة عن إطلاق المبادرات الداعمة للتقدم في صناعة التصميم وتحفيز الابتكار. إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، عدداً من المبادرات لدعم تطور دبي كعاصمة ناشئة للتصميم في العالم من خلال تأسيس حاضنات إبداعية تلبي احتياجات الصناعة وتدعم تنمية المواهب الإبداعية، وفقاً لخطة دبي 2021. فيما تتوقع الدراسات المتخصصة نمو قطاع التصميم في الشرق الأوسط بنسبة 6% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى حاجة السوق لـ 30000 من خريجي التصميم على الأقل في المنطقة.

وقالت إن التحضيرات تجري مع الشركاء على قدم وساق استعداداً لانطلاق الموسم الأقوى من “أسبوع دبي الدولي للأزياء 2018″، الذي سوف يشكل نقلة نوعية في صناعة الأزياء المحلية والإقليمية. إذ سوف يشتمل على العديد من الفعاليات والأفكار الملهمة والمبتكرة، ويسلط الضوء على أحدث خطوط الموضة الإقليمية والمحلية.

وأضافت الشيخة هند قائلة:” نسعى إلى وضع “أسبوع دبي الدولي للأزياء” على قائمة أكبر فعاليات الموضة في العالم إلى جانب الفعاليات التي تقام نيويورك ولندن وميلان وباريس. وأن يصبح حدثاً دورياً ثابتاً على رزنامة جميع المبدعين في صناعة الأزياء، ولا بد لهم من المشاركة فيه، وهو ما يدعم تطلعاتنا إلى تعزيز مكانة دبي الدولية في هذا القطاع الإبداعي، إذ يقدم أسبوع دبي الدولي للأزياء لعام 2018 أكبر وأشهر المصممين من المنطقة بالإضافة لمصممين من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، جنباُ إلى جنب مع نظرائهم في الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة.

وأوضحت أن الكثير من التفاصيل الدقيقة تم إعادة تنظيمها في هذا الحدث، بدءً من هندسة منصات العرض والاضاءة والبث الحصري عبر قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية والعالمية التي سيكون لها حضوراً كبيراً في هذا الموسم.

من جانبه أكد وليد عطا الله أن “أسبوع دبي الدولي للأزياء” سوف يحدث نقلة نوعية على مستوى القطاع في دولة الامارات والمنطقة، سواء من حيث التنظيم وشبكة الشركاء المشاركين في الحدث، مضيفا أن قطاع التصميم والازياء في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد الانشط اقليمياً حجماً ونوعا، إذ تتسابق أرقى الشركات الدولية إلى افتتاح متاجرها في أسواق المنطقة النشطة مستفيدة من الطلب القوى على أحدث اتجاهات الموضة العالمية فيها والقوى الشرائية المرتفعة.

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مرفق الصور:

الشيخة هند بنت فيصل القاسمي

وليد عطا الله

شعار أسبوع دبي الدولي للأزياء