العبادي: مطالب أهالي منطقة المعامل حقوق مشروعة ونعمل على تنفيذها

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن مطالب أهالي منطقة المعامل “حقوق مشروعة ونعمل على تنفيذها”، معلناً: “إطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق أطراف بغداد”.

وقال العبادي خلال لقائه وفداً من أهالي منطقة المعامل إن “صبرنا ووحدتنا هي انتصار بحد ذاته، ورغم كل التحديات والمصاعب لن نألو جهدا بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين الخدمات”، مشيراً إلى أن “مطالب أهالي المعامل التي قدمت لنا هي حق ونعمل على تنفيذها دون استثناء وحسب الاولويات”.

وشكر العبادي لأهالي المعامل عدم السماح بتسييس مظاهراتهم، مبيناً أن “تظاهرتهم السلمية للمطالبة بالحقوق والخدمات حق مشروع ونحن نستجيب لمطالب شعبنا ووجهنا الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين”.

وأشار العبادي إلى “إصداره التوجيهات لمحافظة بغداد وأمانة بغداد ومسؤولي الدوائر البلدية خلال اجتماعه الأخير بهم ببذل اقصى جهد لتلبية الخدمات”، مؤكداً “إطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق أطراف بغداد، والتأكيد سابقا على الوزارات المعنية والمحافظات لتوفير الخدمات للمواطنين في القصبات والنواحي والاقضية على مستوى العراق”.

وأوضح أن “العراقيين جميعا ساهموا بتحقيق النصر وصبروا وتحملوا ونحن نعلم ان مدننا عانت الكثير من النقص في الخدمات وضعف البنى التحية، وفي السنوات الاربع الماضية تجاوزنا تحدي الارهاب واحتلال مدننا في ظل الازمة المالية والاقتصادية والإنفاق العسكري الهائل”.

واعرب العبادي عن استغرابه “لنشر انتصارات كاذبة لداعش على قواتنا وعلى حساب امن الوطن والمواطنين، متسائلا: لماذا نتحول الى ادوات بيد داعش بنشر معلومات كاذبة مثل قتل عدد من الجنود في الانبار”، وفقاً ما ذكره مكتبه الإعلامي في بيان.

ودعا العبادي الى “تكاتف جميع العراقيين من اجل منع تكرار كارثة الانهيار العسكري والامني وسقوط المحافظات مؤكدا على ضرورة تعزيز النصر الذي تحقق بتضحيات العراقيين وشجاعتهم”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأنه “تم خلال اللقاء الاتفاق على متابعة المطالب مع الجهات المختصة بالتفصيل وبالتنسيق مع فريق عمل مختص من أهالي منطقة المعامل كما حصل ويحصل مع المناطق الأخرى”.

يذكر أن منطقة المعامل شهدت مؤخراً احتجاجات متواصلة على نقص الخدمات، كما أغلق المتظاهرون عدداً من الطرق للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبهم.