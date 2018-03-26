العبادي يبحث مع جنرال امريكي التنسيق الاستخباري وملاحقة “الارهابيين”

بحث رئيس الحكومة حيدر العبادي في مكتبه اليوم الاحد مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل جملة ملفات.

وذكر بيان لمكتب العبادي ان جرى خلال اللقاء متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري وعمليات التطهير وملاحقة العصابات الارهابية.

واشاد الجنرال فوتيل بقدرات وخطط القوات العراقية، مبينا ان القوات العراقية تتعامل بجدية مع بقايا الارهاب. بحسب بيان مكتب العبادي.

ويأتي هذا على خلفية تنفيذ تنظيم “داعش” السبت إعدام 8 عناصر من الشرطة الاتحادية بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وفي 20 مارس أعلن الحشد الشعبي عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 بينهم أطفال جراء كمائن نصبتها مجموعة “إرهابية” على الطريق الرابط بين داقوق وطوزخورماتو.

وكان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، حيدر العبادي، أعلن يوم 9 يناير عام 2017، عن تحرير جميع أراضي العراق من سيطرة تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.