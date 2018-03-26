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العبادي يتباحث بمشكلة الانترنت وتعقب “خلايا ارهابية”

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الأمنية في البلد وعمليات التطهير التي تتعقب الخلايا الارهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري.
كما جرى متابعة الشركات المزودة لخدمة الانترنت وتحديد لجنة لمتابعة عملها.
وناقش المجلس منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة.

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