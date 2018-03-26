العبادي يصدر توجيهات لاحتواء احتجاج “المعامل”: اشكركم لعدم التسيس

اكد رئيس الحكومة حيدر العبادي، تنفيذ مطالب المحتجين بمنطقة المعامل ببغداد على سوء الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من اهالي المنطقة التي تنظم اعتصاما مفتوحا لحين تنفيذ مطالبها.

وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه، “مطالب اهالي المعامل التي قدمت لنا هي حق ونعمل على تنفيذها دون استثناء وحسب الاولويات”.

واضاف البيان ان العبادي “شكر اهالي المعامل لرفضهم تسييس تظاهرتهم”، مؤكدا ان تظاهرتهم السلمية للمطالبة بالحقوق والخدمات حق مشروع ونحن نستجيب لمطالب شعبنا ووجهنا الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين”.

واشار العبادي الى اصداره “التوجيهات لمحافظة بغداد وامانة بغداد ومسؤولي الدوائر البلدية خلال اجتماع بهم الاخير ببذل اقصى جهد لتلبية الخدمات، مؤكدا اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد”.

وكان عضو اللجنة التنسيقية لاحتجاجات منطقة المعامل علي العكيلي طالب الحكومة العراقية بالاسراع في الاستجابة لمطالبهم، محذرا من التصعيد.

وقال “نحن مستمرون في اعتصامنا السلمي حتى تحقيق مطالبنا اذ ان المنطقة معدومة من الحياة والخدمات، واصبحت منكوبة”

واضف “اهم مطالبنا اعتبار المعامل قضاءً ورصد ميزانية له ومكافحة التلوث والامراض”.

وبين “التقينا في اليوم الثاني من الاعتصامات مع وفد رئيس الوزراء في مقر الفرقة الاولى وسلمناهم مطالبنا ولكن فوجئنا انه مساء اليوم ذاته بتصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي واتهامه للتظاهرات بانها مسيسة وغير وطنية وتدفع بها جهات فشلت في السابق”.

وتابع “نذكر السيد العبادي بمنطقة المعامل التي زارها في السابق وشاهد بعينه ماساتها”، محذرا “سيكون لدينا تصعيد سلمي اخر في حال تم تجاهل مطالبنا”.