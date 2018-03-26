العراق يبحث مع بريتش بتروليوم تطوير حقلي الرميلة وكركوك

بحث رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، مع شركة اجنبية تطوير حقلين نفطيين.

وذكر بيان لمكتب العبادي، ان الاخير استقبل اليوم الاحد الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم النفطية بوب ديدلي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل الشركة في كل من حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك وخطة الشركة للعمل المستقبلي في تطوير الحقول النفطية الذي يساهم بتنفيذ رؤية الحكومة للقطاع النفطي في العراق.

و”بي بي” هي أكبر شركة نفطية متواجدة في العراق، باستثمارها في حقل الرميلة النفطي الذي ينتج 1.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 30 في المئة من الإنتاج اليومي العراق.

وكانت وزارة النفط وقعت مذكرة تفاهم مع “بريتش بتروليوم” خلال العام 2014، لدراسة الاحتياطات وإيجاد وسائل تطوير حقل بابا كركر، الأقدم في العراق والذي يعود اكتشافه إلى العام 1927، إضافة إلى حقل هافانا.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لخمسة حقول من أصل ستة في محافظة كركوك، وهي بابا كركر، هافانا، باي حسن، جمبور وخباز، التي استعادتها القوات العراقية الاتحادية من الكورد في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، نحو 470 ألف برميل يوميا، لكنها تعمل ببطء لعدم القدرة على تصدير الإنتاج، إذ أن خط الأنابيب بين كركوك وميناء جيهان التركي خارج الخدمة.

وفي هذا الوقت، سيتم نقل ما بين 30 إلى 60 ألف برميل يوميا برا إلى إيران بموجب مذكرة تفاهم، من كركوك إلى مصفاة كرمنشاه ومصاف أخرى، لأن الإيرانيين يواجهون صعوبات لوجيستية كثيرة في إيصال النفط الموجود في جنوب البلاد، وفق وزير النفط العراقي.