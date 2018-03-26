العراق يدعم اتفاق بقيادة أوبك لخفض إنتاج النفط

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال اجتماع مع محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن بلاده تدعم اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط.

وشدد معصوم الذي اجتمع مع باركيندو في بغداد على “ضرورة دعم اتفاقية تقليص إنتاج النفط الخام”.