الفيلسوف سلافوي جيجك والقضية الفلسطينية

جعفر هادي حسن*

سلافوي جيجك فيلسوف سلوفيني، برزعالميا عندما نشر في نهاية الثمانينات من القرن الماضي أول كتاب له بالإنجليزية، وهو يعتبر اليوم أحد أشهر المنظرين في مجال الثقافة والإجتماع، إن لم يكن أشهرهم، وأصبح له تأثيرعلى كثير من فئات الناس بخاصة في الجامعات،طلابا وأساتذة، ليس في العالم الغربي فقط، بل في العالم الثالث أيضا، فهو ينشط كثيرا في القاء المحاضرات العامة، والظهور على الفضائيات والمشاركة في النقاش حول القضايا المعاصرة ،كما أنه يواظب على الكتابة في بعض الصحف المعروفة ومنها الإنكليزية ،وهو أيضا يدرس في بعض الجامعات. كما انه غزير الإنتاج في الكتابة،مكثر منها. ومنذ الثمانينات ألف عشرات الكتب في شتى الموضوعات، ومنها كتاب ضخم عن الفيلسوف هيجل، ووصلت صفحات بعض مؤلفاته إلى أكثر من ألف صفحة ، ودراساته لا تقتصر على موضوع معين، بل تشمل موضوعات مختلفة، كما هو حال كتبه.وهناك مجلة دولية مخصصة له ولأفكاره، اسمها المجلة الدولية لدراسة جيجك. وقد صدر عن افكاره بل ونظرياته عدد من الكتب وانتجت عنه بعض الافلام الوثائقية، وأوبرا مستوحاة من كتاباته . وهو يعتبر عند من كتبوا عنه فيلسوفا يساريا، ولكني وجدته يصف نفسه في مقالة له حديثة بانه لينيني النزعة .وهو له طريقته في شرح آراء بعض الفلاسفة، كإلقاء الضوء على فلسفة ماركس بطريقة هيجل،وبالعكس، وقدعنون أحد فصول كتبه “ماركس كقارئ لهيجل، وهيجل كقارئ لماركس”، وهذه طريقة لايرتضيها الباحثون،ويعتبرونها مخالفة لإصول البحث العلمي. ومن آرائه أن الديمقراطية في جوهرها شكل من اشكال الفساد ، لايمكن ان تقدم فضيلة، كما أنه يصف الحضارة الليبرالية الغربية بالكابوس، لايصحينا منها الا ثورة شديدة العنف، والتي هي ضرورية لازالة قشرة الطبقات المزيفة للحقيقة كما يقول. ومن رأيه ان النظام الرأسمالي الذي ينتقده ويرفضه في طريقه إلى نهايته،وهو يقول عن هذا النظام في كتابه

Living in the End Times

إن النظام الرأسمالي يقترب من نقطة الصفر، لأنه يعاني من أزمة بيئية،وما سينتج في المستقبل عن الثورة البايولوجية، وطبيعة عدم التوازن في النظام نفسه كقضايا الطعام والماء والمواد الخام، وكذلك التطور الإنفجاري في الإنقسام الطبقي .هذه القضايا في رأيه ستقود هذا النظام إلى الإنهيار ، ولذلك على العالم ان يخلص نفسه من الديمقراطية الليبرالية . وهو يرى بأن الشيوعية هي التي ستنتصر في النهاية. وبعد أن انتخب رونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية رأى فيه رجلا خطرا على الإستقرار العالمي، وأن اليسار وحده هو الذي يمكن أن يهزمه كما يقول.

.وأما النظم الديكتاورية، فمشكلتها عنده ليس في عنفها ،بل في قلة العنف. وهو يقول إنه ليس هناك أحد ضد العنف، حتى البوذية،التي تقول لاتقتل ، تضع استثناءات كثيرة لذلك. ومن آرائه أن الجهاديين الذين قاموا بعملية الحادي عشر من سبتمر، لم يكن دافعهم الحقيقي ديني كما قيل، بل سببه رفضهم للنظام الرأسمالي. هذه بعض أرائه بشكل مختصر. وهي تثير جدلا مع المثقفين وكثيرا ما يناقشه فيها وفي غيرها الناقدون، حتى وصفه البعض منهم بأنه فيلسوف خطر،بل وصفه آخرون بأنه أخطر فيلسوف في الغرب.وبعض اليهود يتهمه بالعداء للسامية ، بسبب مواقفه الناقدة ليس لإسرائيل والصهيونية فقط ، بل لليهود أيضا.وله آراء عن هذا الموضوع يتفرد بها وحده. مثل قوله إن زواج اليهود بعضهم من البعض الآخر غير عقلاني، ويدل على كره الآخر، ويعني أيضا الحفاظ على العرق خالصا. وهو يتهم الشباب الإسرائيلي بمطاردة البنات اليهوديات، اللائي يقمن علاقات مع الشباب الفلسطينيين (في إسرائيل).

ومن أفكاره التي يرفضها اليهود رأيه في أن الصهيونية في عصرنا الحاضر، كما تمثلها سياسة إسرائيل، هي معادية للسامية ، حيث نشأت على نفس أصول ايدلوجية العداء للسامية. ويقول إذا أردنا أن نكون دقيقين، فإن الصهيونية هي نوع من انواع العداء للسامية، إذ نرى كثيرا من الصهيونيين اليوم، ينتقدون اليهود من أبناء جلدتهم، بسبب نقدهم لها، او لأنهم ليسوا صهاينة بما فيه الكفاية كما يقولون عنهم، ويوجهون إليهم شتى الصفات، التي يوصف بها من يعادي السامية . وهؤلاء اليهود الناقدون هم في الواقع معادون للسامية. وهو يرى إن إنشاء دولة يهودية ،يعني وضع نهاية لليهودية كدين ،ولذلك كان النازيون يؤيدون هذه الفكرة. وإنشاء هذه الدولة، في رأيه يناقض التسامح، بل يعني كرها للآخرين، ويعني أيضا التمسك بعنصرية خالصة .. وهو يتحدث في دراساته كثيرا عن قضية العداء للساميه حتى أنه

The Parallax Viewخصص فصلا كاملا لهذا الموضوع في كتابه

وهو يعتبر الإتهام بالعداء للسامية أشد الأخطار على المفكرين وأكثرها أذى وإيلاما لهم، لأن التهمة به توجه إلى الشخص، حتى عندما ينتقد إسرائيل أو الصهيونية، وهو يقول إن هذا قد حدث له حيث وجه إليه الإتهام نفسه. بينما كان قد ذكر في عنوان مقال له معروف، إنه لايكره اليهود وإنما يكره الصهيونية.

وهو يرى أن بناء المستوطنات بالشكل الحالي يلغي بشكل حقيقي، إنشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء، وما يحدث اليوم هو الإستيلاء التدريجي على أرض الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخنق الإقتصاد وتقطيع الأرض إلى أجزاء، والضغط على المزارعين الفلسطينيين لترك أرضهم، وإن مايقوم به المستوطنون من السيطرة على الأرض، وانشاء مستوطنات جديدة، إنما هو رغبة الحكومة نفسها، وهوما تدعمه بشبكة كافكية من القوانين.

ويقول إن المشهد الجغرافي للضفة الغربية اليوم، أصبح يشبه أرخبيلا مقطع الأوصال، وإن العالم قد يصحو في يوم من الأيام فيكتشف، أن الضفة الغربية غير موجودة، والأرض خالية من الفلسطينيين، ثم علينا أن نقبل ذلك. وإن نظرة عابرة على تغير خارطة القدس الشرقية، تخبرنا عن القصة كاملة حيث يحاصر

الفلسطينيون تدريجيا وتستقطع مناطقهم، ويجردون من جنسياتهم، وحقهم في الإقامة في القدس، ويضايقون في الحصول على أرزاقهم. ويرفض طلبهم في الحصول على إجازة بناء،وتهدم بيوتهم،وهنا تظهر المحكمة العليا وجهيها،حيث تحكم لصالح فلسطيني واحد قد صودر بيته، لكنها تحكم أيضا ضد عدد لايحصى من الحالات، حيث تؤكد قانونيتها.وهو يرى بأن إدانة إسرائيل لماتسميه العنف الفلسطيني ،إنما هو غطاء للمشكلة الحقيقية، الذي هو عنف الدولة.وعندما تسمي إسرائيل هجومها على الفلسطينيين دفاعا عن النفس،فبنفس المنطق يكون ما يقوم به الفلسطينيون دفاعا عن النفس أيضا.

والحائط العازل في رأيه هو تطهيرعرقي في أصفى مظاهره، وأوضح تجلياته، وأن حركة التضامن مع الفلسطينيين، إنما هي حركة تقدمية وتحررية، تحقق مستقبلا عادلا لشعبي الأرض اليهودي والفلسطيني على السواء، بحقوق متساوية وديمقراطية كاملة.ويرى بأن استمرار تعامل المؤسسة الصهيونية مع الفلسطينيين على هذه الطريقة، ستكون ضحيتها في النهاية، الهوية اليهودية نفسها.

وهو يرى أن الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليس في إقامة دولتين بل بضرورة تفكيك (دولة) الأبارتيت، ليحل مكانها دولة واحدة، ديمقراطية وعلمانية. وجاء رأيه هذا في مقال له في مجلة انجليزية بعنوان “أفضل أمل لإسرائيل هو إنشاء دولة واحدة”. وعلى الرغم من أن إسرائيل تعلن أمام العالم موافقتها على حل الدولتين ، لكنها في الواقع مشغولة في خلق وضع على الأرض يجعل حل الدولتين غير ممكن كما يقول. ويرى أيضا بأن أفضل عمل يقدمه اليهود لذكرى الهولوكست، هو الإعتراف بالظلم بحق الفلسطينيين.ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن جيجك، من الداعين إلى مقاطعة إسرائيل بخاصة الثقافية منها .وهوكان قد زار الأراضي المحتلة وقابل الكثير من الفلسطينيين فيها.

وعن العلاقة الحميمة بين إسرائيل والمسيحيين الصهيونيين (الذين يعادون الفلسطينيين)، بخاصة الأمريكيون منهم،فهو ينتقدها في أكثر من مقال ويراها محيرة، إذ أن هؤلاء كما يقول هم في حقيقتهم معادون للسامية، وهو ينتقد سلوك إسرائيل معهم، ويقول بأن تصور اليمينيين المسيحيين لليهودي، هو على نفس مستوى التفكير، الذي كان يحمله الاوربيون المعادون للسامية، إذ اليهودي في نظر هؤلاء خطر “لأنه يعيش بيننا ولكنه ليس واحدا منا”. وهويحذر إسرائيل من هؤلاء ، ويعتقد بأن اليهود عامة سيدفعون ثمنا باهضا لهذه العلاقة.وهناك من اليهود الإسرائيليين، مثل الكاتب والصحفي المعروف غرشوم غورينبرغ، الذي كتب عن المسيحيين الصهيونيين كتابا، أيضا يرى هذا الرأي إذ يقول “إن هؤلاء لايحبون اليهود وإنهم – إلى جانب المستوطنين-، يعجلون في الواقع نهاية إسرائيل ، وهذا يمثل العداء للسامية بأسوأ صوره” .

*كاتب واكاديمي عراقي