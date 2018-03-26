القوات العراقية تقتل 18 داعشيا بينهم قياديون أجانب جنوب الموصل

كشف مصدر عسكري عراقي يوم الاثنين عن مقتل 18 داعشياً بينهم قياديون أجانب في عملية أمنية كبيرة ومداهمات في إحدى قرى جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات نينوى، العميد محمد الجبوري، إن “القوات العراقية قتلت اليوم 18 داعشياً، بينهم روسيان وتركي، في حملة مداهمة لقرية كنعوص التابعة لناحية حمام العليل” (20 كيلومتراً جنوب الموصل).

وفي قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة على الحدود مع سوريا، قال المصدر، إن “القوات الأمنية عثرت على مدافع وصواريخ في مضايف داعش في القرية وتم مصادرتها بالحال”.

رغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في ديسمبر الماضي، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكرياً في العراق، غير أن خلايا التنظيم لاتزال موجودة في البلاد.