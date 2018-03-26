الكتل السياسيّة ترى “ميثاق الشرف” غير مُلزِم لكنّها تستعدّ لتوقيعه

بغداد/ وائل نعمة

فيما تقترب بعض القوى السياسية من توقيع ميثاق أخلاقي يخصّ عملية الانتخابات وتحييد إمكانات الدولة وعدم استخدام الملف الأمني في الترويج الدعائي، بدأت أغلب هذه القوى، رغم ذلك، دعاية انتخابية مبكّرة في خرق قانون الانتخابات، مستغلة وجودها بالسلطة.

ويبدو أنّ الحاجة لهكذا ميثاق نشأت بعدما بدأت الشكوك تدور حول مدى قدرة القانون ومفوضية الانتخابات على ضمان تنافس انتخابي نزيه وغير عنيف.

في المقابل لا تبدو كلّ الأطراف السياسية مشاركة في الاتفاق الذي أطلق عليه تسمية “ميثاق الشرف” الذي من المفترض الإعلان عنه قبل انطلاق الحملة الانتخابية في نيسان المقبل، حيث تجهل قوى رئيسة بنود الميثاق.

وفي كل الأحوال فإن أكثر المتفائلين بشأن الاتفاق الجديد، يؤكدون أنه “غير ملزم”، لكنّه على الأقل يعطي ضمانات للناخب تشجعه على المشاركة في الانتخابات.

ونصت الوثيقة، التي تقع في ثلاث صفحات، على عدم “اللجوء الى العنف”، والالتزام بـ”حرية الصحافة” وعدم “التشهير والتجريح” بالمتنافسين، فضلاً عن عدم التدخل في عمل المفوضية.

وتناولت الوثيقة التي تسرّبت مسودتها شبه النهائية أول من أمس ، إجراءات ما بعد الانتخابات عبر قبول الأطراف الموقعة عليها “التداول السلمي للسلطة”، وقبول نتائج الانتخابات وانخراط الأطراف “بشكل فوري للإعداد لتشكيل حكومة جديدة على وفق الدستور”.

كما تضمنت آلية لتنفيذ الميثاق عبر تشكيل لجان من ممثلي القوى والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وعقد اجتماع مرّة في الأسبوع أو كلّ أسبوعين، مع ترك الباب مفتوحاً لعقد لقاءات مع قادة القوى السياسية في حالات الضرورة.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف شهر آذار الحالي، إلى عقد ميثاق شرف بين القوى السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات في 12 أيار المقبل.

توقيع “الشرف”

بدوره يكشف جاسم الحلفي، عضو قيادة الحزب الشيوعي، وأحد المشاركين في صياغة بنود “ميثاق الشرف” في تصريح لـ(المدى) أمس عن أن الوثيقة خلاصة عمل مكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لمدة 6 أشهر.

وبيّن الحلفي أنّ الأخيرة أجرت جولات ثنائية مع كل القوى السياسية، بغض النظر عن حجمها، واستمعت الى آرائهم حول ضمان عملية تنافسية نزيهة في الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن “الوثيقة تعتمد على الدستور وقانون الانتخابات، وقواعد السلوك التي أصدرتها المفوضية”.

ويؤكد الحلفي، وهو قيادي في التيار المدني، أن الميثاق هو “التزام أخلاقي، وتعريف للناخب بكل القوانين التي تنظم العملية الانتخابية”، مبيناً أنّ الوثيقة ستعطي اطمئناناً الى الناخب الذي يشك في حدوث عمليات تزوير.

وكان عدد من وسائل الإعلام قد نشرت أول من أمس، نص الوثيقة الذي يضم 24 بنداً، لكنّ مصدراً سياسياً مطلعاً على صياغة الميثاق، أكد أن “البنود التي أعلنت هي مسودة شبه نهاية”، مرجحاً أن الوثيقة النهائية لن تضم بنوداً مختلفة عن التي تسربت الى الإعلام.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، قبل منتصف نهار أمس لـ(المدى) إنّ “اجتماعا حاسما سيجري في ظهيرة اليوم (أمس الأحد) بين ممثلي القوى السياسية ومكتب الامم المتحدة لتحديد وقت التوقيع على الوثيقة وطريقة إعلانها”، وأشار الى أنّ الاجتماع سيحسم الجهات التي ستوقع الوثيقة “ممثلي القوى السياسية أم رؤساء الكتل، وهل ستعلن في مؤتمر عام أو صحفي”.

بدوره أكد رعد الدهلكي، أحد ممثلي القوى السياسية المشاركين في جولات صياغة الميثاق، أن “قادة القوى السياسية يقتربون من وضع اللمسات الاخيرة على وثيقة الشرف”.

وقال الدهلكي، عضو كتلة ديالى هويتنا لـ(المدى) أمس أن “الميثاق سيعلن قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية التي حددت مفوضية الانتخابات موعد انطلاقها في 10 نيسان المقبل”.

من جهته قال النائب والقيادي في حزب الدعوة عامر الخزاعي أنّ ميثاق الشرف “سيعطي ضمانات أخلاقية الى الجمهور بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وأكثر استقراراً”.

واضاف الخزعلي، الذي يرأس قائمة العبادي في البصرة، لـ(المدى) أمس إنه على القوى السياسية الابتعاد عن التسقيط وإن الجمهور هو من يدعم الكتل لأنه الشاهد على منجزات كل كتلة.

من يضمن النزاهة؟

إلى ذلك اعتبر حسن شويرد، النائب في كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي في تصريح لـ(المدى)، أمس أن القانون ولوائح المفوضية هي ما “تضمن تنافسا انتخابيا نزيها وليس أية مواثيق أو اتفاقات أخرى”.

وأكد القيادي في كتلة علاوي أن كتلته لم تتلقّ أيّ دعوة من (يونامي) للتوقيع على الميثاق، مشدداً على أن الاخيرة “لم تعرض عليها الوثيقة من الأمم المتحدة أو من أي طرف آخر”.

واعتبر شويرد أن نزاهة الانتخابات تعتمد على “ضبط السلاح بيد القوات النظامية، وعدم استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية”، معتقداً أنّ “الامم المتحدة هي أضعف حلقة في العراق”.

وبدأت قوى سياسية مؤخراً، تتحدث عن شراء الاصوات مقابل 500 دولار، وتوزيع الملابس و”كارتات الموبايل” على الجمهورلضمان التصويت لجهات معينة.كذلك قام بعض المرشحين بتنظيم سفرات دينية الى بعض المراقد في جنوب بغداد، وآخرون رعوا حفلات تخرج لبعض الجامعات.وتصدرت لافتات قائمة العبادي التي تحمل اسم “النصر” عدداً من الشوارع والازقة في بغداد والمحافظات، واستخدمت بعض ملصقات القائمة عبارة “تحقيق النصر” وإعادة النازحين، في دلالة واضحة لزج الملف الامني في الدعاية، وهو ما يخالف بنود “ميثاق الشرف”.

من ناحيته قال محمد المياحي، المتحدث باسم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في تصريح لـ(المدى) امس إن “بعض القوى السياسية بدأت تستخدم إمكانات الدولة في الدعاية المبكرة، كما تنحاز بعض المؤسسات وخاصة الامنية الى بعض الجهات”.

كما كشف القيادي في تيار الحكمة عن بدء قناة العراقية شبة الرسمية بالترويج لبعض الجهات وتجاهل تام لأطراف سياسية أخرى، فضلاً عن أن هناك تعهدات من قبل جهات للمواطينن بالتعيين، وقال إن “المفوضية ضعيفة ولم نسمع أنها عاقبت بحرمان شخص أو كيان من الانتخابات بسبب الخروق.

كذلك قال المياحي إن “ميثاق الشرف هو معيار أخلاقي ولا يفرض أي التزام مادي على القوى السياسية”. واعتبر أن الحديث عنه يندرج تحت بند الدعاية الإعلامية.