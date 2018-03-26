الموصل غارقة في مخلّفات المعارك وأشهر أحيائها يتحوّل إلى مقبرة جماعيّة

ترجمة/ حامد أحمد

بعد أشهر من طرد مسلحي داعش لم تسجل التفاتة من قبل الحكومة لجهود إعمار مدينة الموصل ــ وهي من أكثر المناطق دماراً بسبب داعش.

ويقول محمد شعبان، وهو ضابط في قوة الدفاع المدني يعمل شرق الموصل، لصحيفة الغارديان: “حتى لو عملنا يومياً على مدى الستة أشهر القادمة لن نتمكن من إنهاء مهمتنا، ليس لدينا إسناد كافٍ أو معدات .”

وبعد شهر واحد من توقف المعارك كان شعبان وزملاؤه ينتشلون يومياً ما يقارب 30 جثة من تحت الانقاض. ويقول شعبان إن مزيداً من الجثث ما تزال مدفونة تحت الأنقاض على طول ضفاف نهر دجلة.

وأشار الضابط في قوة الدفاع المدني الى أن فريقه يقوم بإزالة الانقاض بإيديهم. ويضيف الضابط الذي لم يتسلم أجور عمله بعد “إنه عمل شاق”.

أفكار إعادة إعمار الموصل بعيدة عن أذهان الرجال المكلفين بانتشال الجثث المدفونة تحت الانقاض. العدد الحقيقي للخسائر بالارواح، خلال المعركة التي شنت ضد داعش في الموصل غير معروف ولكن تقرير لوكالة الاسوشييتد برس أشار الى سقوط ما يقارب عشرة آلاف مدني، في حين ذكرت الامم المتحدة سقوط 2521 مدنيّاً كأدنى رقم لعدد الضحايا. لقد تحولت المدينة القديمة في الموصل، التي كانت مرة تُعدّ المركز الاقتصادي، إلى مدفن للموتى.

متطوعون في كل أنحاء المدينة بدأوا بأعمال تنظيف شوارع ومكتبات عامة وجامعات، وذلك لإنعاش المدينة التي عانت من الاهمال والقمع تحت حكم تنظيم داعش .

التقدم في جهود إعادة الإعمار بطيء وهذا الحال لم يختلف عن بقية المناطق في العراق، إذ إن أجزاء من الرمادي والفلوجة وجميع منطقة سنجار ما تزال مهدمة بعد سنوات من طرد تنظيم داعش منها.

الخطر يكمن الآن في أن نشوة الفرح باسترجاع الموصل من داعش قد تفسد إذا لم يتبعها عودة سريعة للامن والبيوت والوظائف والمدارس وتدقيق شامل بملفات فساد وضعف مؤسسات محلية، وكذلك تسوية وتعويض نفسي لما تم فقدانه .التأخير الحاصل بإعادة الإعمار يعزى بشكل رئيس الى السؤال الذي يقول من الذي سيسدد فاتوة تكاليف الإعمار؟ خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت الشهر الماضي حصل العراق على ما يقارب 30 مليار دولار تعهدات مالية لمشاريع إعادة إعمار المدن المتضررة في حين كان قد طلب من حلفائه مساعدته بمبلغ 88 مليار دولار. سيتطلب ذلك من الحكومة العراقية ان تتحمل تغطية الجزء الاكبر من نفقات إعادة الاعمار .

وتقول ليز غراند، ممثلة برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في العراق، ان مجرد اعادة الاستقرار لغرب الموصل لكي تتمكن العوائل التي نزحت خلال الحرب من العودة ستكلف بحدود 700 مليون دولار .

وأضافت غراند بقولها انه “ضعف ما كنا نتوقعه لأن الدمار الذي لحق في مناطق غرب الموصل خلال المراحل الاخيرة من المعركة كان كبيرا وعلى نطاق أشمل بكثير مما وقع في شرق الموصل .”

من جانب آخر ما يزال هناك أكثر من 2.3 مليون عراقي مهجر داخلياً بضمنهم ما يقارب 700 ألف شخص من الموصل. السلام فقط لا يكفي بالنسبة لهم للعودة الى بيوتهم. إنهم بحاجة لمنازل يعيشون فيها وتعليم وتوفير فرص عمل حيث غالبيتهم ليس لديه قدرة تسديد مبلغ إيجار بيت عوضاً عن بيته المتضرر .

وتحدث أحمد صالح الجبوري، مساعد مدير بلدية الموصل، من مكتبه القريب من جامعة الموصل الى الغارديان، قائلا إن “المدينة القديمة دمرت بشكل كامل، لا أعرف كم ستصل كلفة إعادة إعمار الموصل ولكنها ستكون بمليارات الدولارات”، مشيراً الى أن الحكومة مدينة لبلدية الموصل وحدها بمبلغ 7 ملايين دولار بضمنها رواتب غير مسددة لعمال تنظيف الشوارع.

العراق الذي يعاني من أزمة هبوط أسعار النفط كان قد خصص 337 مليون دولار لأغراض إعادة الإعمار. ويأمل أن تشجع الاستثمارات الأجنبية ــ في مجال إعادة الإعمار والنقل ــ القطاع الخاص الناشئ لديه بأن يأخذ دوره بتحمل بعض العبء الذي تعانيه الحكومة .لكن النائب الاول لمحافظ نينوى عبد القادر سنجاري، يقول انه لا مكان لهذه الآمال من ان تتحقق وسط هذه الظروف، مؤكدا بقوله “لقد تم تدمير كل معامل الموصل، والمعامل التي لم يلحقها التدمير قد تم نهبها، إذاً كيف سنتمكن من إعادة التوجه الصناعي والتجاري للمدينة من جديد؟”.

الفساد المستشري في القطاع العام للعراق يعرقل أعمال إعادة الإعمار أيضا .ففي تشرين الثاني الماضي تم عزل محافظ نينوى نوفل حمادي، لأسباب تتعلق بالفساد ولكنه رفض مغادرة المنصب.

ويقول سكان محليون من أهالي الموصل إن عدم الاستقرار السياسي الذي يسبق الانتخابات في أيار وكانون الاول المقبل قد حوّل الاهتمام بعيداً عن إعادة الإعمار .

ويقول سجاد جياد، المدير الإداري لمركز البيان البحثي للدراسات في بغداد، انه عندما يتوجه العراقيون لصناديق الاقتراع فإنهم يريدون ان يشاهدوا سياسيين قد تعهدوا لمحاربة الفساد وليس فقط لحماية نظام ينتفعون منه .

ويضيف جياد بقوله “أعتقد انه قد تحقق بعض التقدم، ولكن الغالبية العظمى من الناس تنتظر رؤية تحرك ملموس نحو هذا الاتجاه وعلى الحكومة ان تتحرك بقوة ضد الفساد، المواطنون يريدون ان يلمسوا تقدماً، وأعتقد ان صبرهم قد نفد .”

ويقول علي ناظم، 29 عاما، وهو احد المتطوعين الذين نزلوا الى الشارع للمساعدة في جهود تنظيف الموصل، ان “هذه مدينتي، إذا أنا لا أتوجه لتنظيفها فمن سيقوم بذلك إذاً؟ لقد بدأنا العمل، لأن الحكومة بطيئة جدا وفاسدة ويقولون بأنه ليس لديها أموال كافية. لقد قمنا بمعظم اعمال التنظيف بأنفسنا. إذا انتظرنا السلطات الحكومية فستبقى المدينة على حالها .”

كما قال سهيل مزر، منظف شارع متطوع كان يعمل خبازاً في غرب الموصل قبل أن ينتقل الى الجانب الشرقي: “نأمل من الحكومة أن تعتني بنا. وننتظر جهود إعادة إعمار الجانب الغربي من الموصل، إنه الجانب الأكثر أهمية ويعتبر مركز الموصل، واذا لم يحصل الإعمار فإن ذلك قد يؤدي الى عودة داعش من جديد.”

 عن: الغارديان