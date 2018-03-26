النزاهة تؤكد استرجاع 865 مليون دينار لخزينة الدولة في منفذ الصفرة الكمركي

أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، انها تمكنت من ضبط مخالفات وتجاوزات في منفذ الصفرة الكمركي، مشيرة إلى انها نفذت عددا من حالات الضبط قادت إلى إعادة مبلغ 865 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

وذكرت الدائرة في بيان لها، ت اليوم (26 آذار 2018)، ان فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق ديالى قام بالتحري عن المخالفات الحاصلة في منفذ الصفرة، وضبط عددا من الشاحنات الداخلة عبره والتي جرى تخفيض قيمة الرسوم الكمركية للمواد المحملة عليها من قبل بعض المخمنين العاملين في المنفذ.

وأضافت أن “تلك العمليات نجم عنها إعادة مبلغ قدره (865,104,750) مليون دينار إلى خزينة الدولة، عبر إعادة ترسيم البضائع مجدداً على وفق الرسوم الفعلية، فضلا عن ضبط مواد أخرى تمت إحالتها إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى، لغرض إعادة ترسيمها.”

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في وقت سابق، عن قيامها بتنفيذ 14عملية ضبط في منفذ الصفرة الكمركي، نجم عنها استرجاع وإيقاف هدر أكثر من مليار دينار ونصف المليار.

ر.إ