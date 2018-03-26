بغداديون يؤكدون المشاركة بالانتخابات لكنهم لا يحبّذون الإسلاميين

بغداد/ زينب المشاط

يؤكد عدد من البغداديين على أنهم مصرّون على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، لكنهم لا يريدون اختيار الأحزاب الإسلامية التي مسكت زمام السلطة منذ 2003.

كما لا يحبّذ البغداديون إعادة انتخاب الوجوه الحالية والسابقة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلد مع عدم وجود مؤشرات للنهوض مجدداً.

ومن أجل التعرف على الآراء، سألت (المدى) عدداً من المثقفين وبائعي الكتب وروّاد شارع المتنبي، فيما إذا كانوا قد قرّروا المشاركة في الانتخابات أم لا ولماذا؟ وفي حال المشاركة ما هي خياراتهم؟.

بعض الأفراد فضّلوا المُشاركة بالانتخابات، لكنهم قالوا “لن نمنح أصواتنا لجهة أو شخصية معيّنة.. لا أحد يستحق”.

على وفق هذا، ذهب الكاتب عباس لطيف قائلاً “سأُشارك، ولكني لن أُصوّت لأيّ شخصية أو جهة، سأقوم بتسقيط بطاقتي الانتخابية فقط من أجل تجنب تزويرها”.

وشاطر جبار شاتي، وهو رجل كاسب، لطيف بتسقيط قائمته الانتخابية.

وقال شاتي، وهو رجل تغرّب لسنوات طويلة، “سأقوم بجلب بطاقاتي الانتخابية الخاصة بي وبعائلتي ثم أمزقها حتى لا يزوّرها البعض”، مضيفاً “نتيجة الانتخابات محسومة منذ زمن، وإنها مزوّرة مسبقاً أما أصواتنا فلن تقدّم شيئاً ولا تؤخر. نحن شعب سلّم أمره للفاسدين والسُرّاق”.

ومسكت الأحزاب الإسلامية زمام السلطة في العراق منذ عام 2003 وهي تتحمل الجزء الأعظم من نقم العراقيين وعزوفهم عن الانتخابات.بعض الأفراد الذين استطلعت آراءهم (المدى) لم يخفوا نقمهم من الأحزاب الإسلامية الحاكمة، إلاّ أنهم قرّروا المشاركة في الانتخابات ولكن هذه المرّة سيمنحون أصواتهم الى تحالفات مدنيّة آملين في صعود وجوه جديدة تحمل سيرة تأريخية كفوءة قادرة على إدارة البلد بصورة صحيحة.

ويؤكد الكُتُبي أكرم القيسي قائلاً “بالطبع سأشارك بالانتخابات، ولكن دون اختيار حزب ديني، سأعمل على اختيار قائمة مدنيّة وانتقي منها شخصية ذات سيرة جديرة بالاختيار، أنا فقط بانتظار الإعلام عن المرشحين”.أما عن سبب عدم اختيار الأحزاب الدينية، فيذكر القيسي قائلاً، أن “الأحزاب الدينية حصلت على فرصتها على مدار 15 سنة، ولكنْ ماذا جنينا خلال تلك السنوات سوى الدمار؟. أما حان الوقت لأخذ فرصة أناس جُدد؟”.

كما قال الكاتب حميد الربيعي، الذي كان يقف في شارع المتنبي وسط بغداد: “كمواطن عراقي، أرى أن مشاركتي في الانتخابات فعل ضروري، إلاّ أن ما رأيناه من نهب وفساد وقتل وإرهاب على مدى السنوات السابقة، سيدفعني لتجنّب انتخاب أي حزب إسلامي وسيصب اختياري لأيّ حزب أو كتلة او شخصية مدنيّة، لأني أبحث عن حضارة بلدي وجمالها”.

وعلى مقربة من الربيعي، كانت المواطنة بهيجة عبد الحسن، توجّه المواطنين وتحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات، لكنها ترجوهم “اختيار الشخصيات الكفوءة”.

بين اختيار شخصيات أو قوائم تناسبهم، وإهمال البطاقة الانتخابية، لم يختلف المواطنون على أهمية المشاركة بالانتخابات من أجل عدم سرقة أصواتهم وتزويرها.