بغداد و واشطن يبعثان رسائل تطمينية للايزيديين في سنجار

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن توظيف جهودها لتجنيب سنجار اية مخاطر بعد التصريحات التركية الاخيرة باجتياحها عسكريا، فيما اعربت السفارة الامريكية ببغداد عن الشعور بالقلق تجاه ازاء المخاطر التي تحيق بابناء سنجار الذين نجوا من اجتياح عصابات داعش الارهابية.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للنائبة الكوردية الايزيدية في مجلس النواب العراقي انه في اطار مساعيها لمنع تطور الاحداث نحو الاسوا، ولتجنيب نحو 10 الاف عائلة تقطن في جبل سنجار واطرافه اية مخاطر ، التقت دخيل، وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، شرح له اوضاع العوائل النازحة في سنجار وتخوفهم من احتمالية ضربة عسكرية للقضاء.

واضاف البيان ان الجعفري اكد خلال اللقاء، على ان الدبلومسية العراقية ستوظف كل جهودها لتجنيب ابناء سنجار، اسوة بابناء اية منطقة عراقية، اية مخاطر محتملة بسبب التصريحات التركية الرسمية الاخيرة.

وتابع الجعفري ان الوزارة تعتبر اي خرق عسكري اجنبي للاراضي العراقية هو خرق للسيادة الوطنية، وهذا لا يمكن القبول به، مشددا على ان الخارجية العراقية ستتواصل مع الجانب التركي بهذا الخصوص.

كما اضاف البيان ان الجعفري اكد ان من واجب وزارته العمل بالشق الدبلوماسي لحماية العراقيين من اية اخطار محتملة، معربا عن الأمل ان تثمر مساعيها على مساعدة ابناء سنجار في تجاوز اية تداعيات غير مرغوب بها بسبب التطورات الاخيرة.

على صعيد ذي صلة، اعلن البيان ان النائبة فيان دخيل التقت بنائب السفير الامريكي في بغداد، جوي هود، وتحدثا بنفس الشان، مشيرا الى ان هود اكد على ان حماية الاقليات العراقية في عموم البلاد، والحرص على ان يعيشوا بأمان، ياتي في بداية اولويات واهتمامات الولايات المتحدة الاميريكية”.

واعرب هود عن امله ان يكون هنالك وقت كافٍ لمنح العمل الدبلوماسي فرصته لتجنيب ابناء سنجار من اية اخطار محتملة، معربا عن القلق تجاه اولئك الاهالي من ابناء سنجار الذين نجوا من اجتياح عصابات داعش الارهابية، ومن غير المعقول ان يتم تعريضهم للاخطار مجددا، حسب قوله.