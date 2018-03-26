تحديد موعد إعلان القائمة النهائيّة لمرشّحي انتخابات اتحاد الكرة

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة برئاسة د. محمد قحطان أعمالها في فحص طلبات ترشُّح 28 ملفاً تم تقديمها من قبل 28 شخصاً قدموا أوراقهم الرسمية على منصب الرئيس والنائب الاول والنائب الثاني وعضوية مجلس الإدارة تحضيراً للانتخابات الجديدة التي ستقام يوم الحادي والثلاثين من شهر أيار المقبل بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر في اتحاد الكرة للمدى أن اللجنة تسلمت بصورة رسمية من أمين سر اتحاد الكرة د. صباح محمد رضا أوراق الترشّح التي قدمها 28 شخصاً من ممثلي الجمعية العمومية للاتحاد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الانتخابات حيث ستتم دراسة ملفاتهم بشكل مستفيض كلّاً على حدة بحسب الضوابط والتعليمات الموجودة في النظام الداخلي للاتحاد بالنسبة للشروط الواجب توافرها في المرشحين على وفق المادة 33 التي تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع،إن يوم الأحد المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء المرشحين من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات،فيما سيكون اليوم التالي موعداً لتسلم الطعون إلى لجنة الاستئناف بالنسبة للمرشحين الذين تم استبعادهم، وسيستمر لغاية اليوم التاسع من شهر نيسان المقبل،على أن تعلن القائمة النهائية للترشحات يوم العاشر من الشهر ذاته.