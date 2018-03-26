تصديق اعترافات كبرى عصابات “التسليب” في بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، اعترافات 19 متهماً يشكلون اكبر عصابة للتسليب، اعترفوا بارتكاب نحو 50 جريمة في العاصمة بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان “محكمة تحقيق الكرخ صدقت اعترافات 19 متهماً اعترفوا بالقيام بعمليات سلب في مناطق متعددة من العاصمة بغداد”.

وأضاف بيرقدار أن “أفراد العصابة كانوا يختارون ضحاياهم من خلال مراقبتهم امام المصارف وشركات الصيرفة وعند خروجهم يقومون بتسليبهم تحت تهديد السلاح”.

واشار الى ان “المتهمين نفذوا أكثر من 50 عملية تسليب في مناطق متعددة من العاصمة بغداد منها السيدية والمنصور وشارع فلسطين وبغداد الجديدة”، مبيناً ان اعترافاتهم صدقت وفقاً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي “.