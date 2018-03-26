Posted on by

تقارير تكشف اعتزام اردوغان والقوات التركية احتلال الموصل العراقية

بيان صحفى

حذر المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية ومدير مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى من خطط الرئيس التركى رجب اردوغان التوسعية الرامية الى احتلال اجزاء واسعة من دولتى العراق وسوريا واعتزام القوات التركية احتلال مدينة الموصل العراقية وكركوك التى تعتبرهم ادارة اردوغان جزء من اراضى تركيا

واضاف ان دخول القوات التركية الى عفرين السورية واعلان تركيا عن عملية عسكرية فى سنجار العراقية بذريعة محاربة الاكراد يدخل فى اطار خطط تركية باحتلال مدينة الموصل العراقية وضمها لتركيا وانتقد جرائم الحرب التى يرتكبها الجيش التركى ضد الاكراد وتخلى المجتمع الدولى عن دعم القضية الكردية

فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، عن بدء عمليات عسكرية في سنجار شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني وذلك بعد إعلان الجيش التركي السيطرة على منطقة عفرين السورية بعد معارك ضد مقاتلين أكراد.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close