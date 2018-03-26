تقارير تكشف اعتزام اردوغان والقوات التركية احتلال الموصل العراقية

بيان صحفى

حذر المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية ومدير مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى من خطط الرئيس التركى رجب اردوغان التوسعية الرامية الى احتلال اجزاء واسعة من دولتى العراق وسوريا واعتزام القوات التركية احتلال مدينة الموصل العراقية وكركوك التى تعتبرهم ادارة اردوغان جزء من اراضى تركيا

واضاف ان دخول القوات التركية الى عفرين السورية واعلان تركيا عن عملية عسكرية فى سنجار العراقية بذريعة محاربة الاكراد يدخل فى اطار خطط تركية باحتلال مدينة الموصل العراقية وضمها لتركيا وانتقد جرائم الحرب التى يرتكبها الجيش التركى ضد الاكراد وتخلى المجتمع الدولى عن دعم القضية الكردية

فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ، عن بدء عمليات عسكرية في سنجار شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني وذلك بعد إعلان الجيش التركي السيطرة على منطقة عفرين السورية بعد معارك ضد مقاتلين أكراد.