تهاني وتمنيات يحتفل مسيحيوا العالم بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح )

ستوكهولم /25-03-2018

وبهذه المناسبة تتقدم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم وسودرتاليـا بالتهاني القلبية الحارة إلى كافة الأخوة مسيحيّ العراق في الداخل وفي دول الأغتراب متمنين لهم كل الخير والسعادة وأن تتحقق أمنياتهم بالسلام والأمان في وطنهم وقد تخلص من كل التناقضات والصراعات المختلفة ..

ان ينعموا بالعيش الكريم مع اخوتهم في الوطن من مندائيين وإزيديين وشبك وغيرهم من المكونات الاصيلة للشعب العراقي الذين قطعت بهم سبل العيش الكريم فأجبروا على الهجرة والنزوح إلى مخيمات بائسة دون أن تفعل الدولة للحد من شبح الخوف والقتل الذي يصيبهم يوميا .. لقد عانى جميع ابناء هذه المكونات الكثير وكانوا الضحية الاولى لكل هذه الفوضى التي تعم بلادنا الحبيبة ..

لذلك فنحن في التيار الديمقراطي العراقي نحمل السلطات العراقية مسؤولية كل اشكال معاناتهم وندعوها الى السعيلحمايتهم و تعويضهم و تأمين عودتهم لمدنهم وقراهم وحماية حقوقهم القومية والدينية والثقافية .

التهاني القلبية الحارة لكم .. فأنتم تستحقون كل الخير والمحبة

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي ستوكهولم الكبرى