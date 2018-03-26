جنبلاط يحذر من سيناريو جديد مشابه للعراق

دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى وقف الحرب في اليمن بأسرع وقت، محذراً من “مغامرة عسكرية” على حد وصفه، قد تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل في المنطقة.

تصريحات جنبلاط جاءت في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.

وأدان الزعيم اللبناني القصف على المدن السعودية، قائلا إنه إذا ما استمر فقد يكون ذريعة للصقور الجدد في الادارة الاميركية وأصحابهم في إسرائيل لمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام 2003، مضيفاً أن ذلك سيتصاحب مع مفاعيل مدمرة لكل المنطقة دون تمييز.

يذكر أن اعتراض السعودية للصواريخ الباليستية جاء عقب كلمة لزعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية “عاصفة الحزم” التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين وأنصارهم، قال فيها إن العام الرابع من “العدوان الأمريكي السعودي” سوف يشهد تطورات عسكرية كبيرة تخترق أنظمة الحماية الأمريكية التي يستخدمها التحالف.