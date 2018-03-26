حكومة الاقليم تعد بتعديل رواتب الموظفين اذا استمرت بغداد بارسال المبلغ الذي ارسلته قبل نوروز

اكدت حكومة اقليم كردستان، الاحد، انها ستقوم بتعديل رواتب الموظفين، اذا استمرت بغداد بارسال المبلغ الذي ارسلته قبل نوروز.

وقالت رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان لها اليوم (25 اذار 2018)، بشأن الاحتجاجات التي شهدتها اربيل والسليمانية ومناطق اخرى، انها “تتفهم الوضع الصعب للموظفين في كردستان، وتشكر تحملهم وصبرهم”.

واضافت قائلة انه “وعلى الرغم من الوضع الصعب في الاقليم، الا انه تم الحاق ظلم كبير بالكرد في الميزانية الفدرالية، وتم تقليص ميزانية وحصة الاقليم المالية فيها”، مشيرا الى انه “ونتيجة المحادثات بين اربيل وبغداد، ارسلت بغداد مبلغ من المال وان كانت قليلة الى الاقليم”.

واوضحت، اننا وكما وعدنا قبل نوروز، بعقد اجتماع بشأن قانون ادخار رواتب الموظفين، فأننا عقدنا الاجتماع بحضور وزير الصحة والتربية والوزراء المعنيين وقررنا الاتي:

1- اذا استمرت بغداد بارسال المبلغ الذي ارسلته للاقليم قبل نوروز، والبالغ 317 مليار و540 مليون 465 الف دينار ورغم قلتها، فأن حكومة الاقليم والاعتماد عليها وعلى واردات النفط والواردات الداخلية الاخرى، ستقوم بتعديل الرواتب، بشكل تكون في مصلحة الموظف في كردستان.

2- تم تكليف وزارة المالية بوضع جدول وقائمة جديدة للرواتب، بالاعتماد على الواردات، للتصويت عليه خلال اجتماع الحكومة هذا الاسبوع، لكي يتم بموجبه صرف الرواتب للموظفين.

3- ستقوم حكومة الاقليم خلال الايام القليلة المقبلة، باعلان كامل الواردات الداخلية وواردتات النفط والمبلغ الذي ترسله بغداد الى جانب المساعدات الاميركية للبيشمركة وكيفية صرفها.

ويأتي بيان حكومة الاقليم في وقت، خرجت احتجاجات في اربيل والسليمانية واغلبية الاقضية والنواحي في كردستان، ضد قانون الادخار الاجباري للرواتب.

ك.ف