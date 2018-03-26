درجال ينافس مسعود على كرسيّ رئاسة اتحاد الكرة

قدّم نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال أوراق ترشّحه الرسمية على منصب رئاسة اتحاد الكرة ليصبح المنافس الوحيد لرئيس الاتحاد الحالي عبد الخالق مسعود في الانتخابات المقبلة التي ستجري بالعاصمة بغداد يوم الحادي والثلاثين من شهر أيار المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة العراقية لولاية جديدة تمتد لغاية أيار 2022.

وقال مصدر مقرّب من عدنان درجال إنه حصل على تخويل من قبل إدارة نادي الزوراء الرياضي ليكون ممثله في المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذي سيقام في نهاية أيار المقبل في أحد فنادق العاصمة بغداد البالغ عددها 52 ممثلاً تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ويحق لهم المشاركة في الانتخابات الجديدة من أجل تشكيل اتحاد جديد لاتحاد الكرة لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتابع إنّ درجال يحمل برنامجاً شاملاً لإصلاح الكرة العراقية من خلال وضع ستراتيجة طويلة الأمد تعتمد على الاستعانة بعدد كبير من الخبراء العراقيين المتواجدين في داخل وخارج البلد ممن لهم سيرة حافلة من الإنجازات التي حققوها طيلة عملهم في شؤون الكرة الذين أعربوا عن رغبتهم في مدّ أيديهم الى عدنان من أجل إعادة الاعتبار الى سمعة الكرة العراقية ووضعها ضمن مصاف الكبار على صعيد القارة الآسيوية.

وأشار المصدرالى أن قائد المنتخب الوطني السابق يونس محمود قدم رسمياً أوراق ترشحه على منصب النائب الاول لرئيس الاتحاد الى جانب النائب شرار حيدر، فيما سيكون علي جبار المرشح الوحيد على منصب النائب الثاني. وبلغ عدد المرشحين لمنصب العضوية 23 شخصاً وهم كلّ من وليد حميد الزيدي ونعيم صدام وعلي الأسدي وطارق أحمد وكاظم محمد سلطان وفالح موسى ويحيى كريم ويحيى زغير وكامل زغير ومحمد جواد الصائغ وغالب الزاملي وعصام الدخيل ومحمد ناصر وفراس بحر العلوم ومالح مهدي وسعد مالح وشيرزاد كريم وخضير عباس وإحسان علي حسين وعلاء كاظم وأحمد عودة ونوزاد قادر وعصام محمد الدخيل، فيما لم يتمكن نشأت أكرم من الحصول على التثنية من ممثلي الجمعية العمومية التي تتيح له الترشّح على منصب العضوية.