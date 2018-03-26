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رائد فهمي يستقبل رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني

استقبل الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، امس الاحد، رئيس قائمة “حزب اتحاد بيث نهرين الوطني”، صباح برخو. وجرى الحديث عن آخر المستجدات في الوضع السياسي واحوال النازحين والمناطق المتضررة من جراء العمليات الارهابية في سهل نينوى والعمل على تأمين عودة النازحين الى مناطق سكناهم بعد تأهيلها وشمولها بالخدمات. وتم التأكيد على أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة التعاون المشترك للوصول الى نتائج طيبة من اجل التغيير وبناء دولة المواطنة. وحضر الى جانب الرفيق السكرتير، الرفاق اعضاء المكتب السياسي الرفيقة شميران مروكل والرفيق بسام محي واعضاء لجنة العلاقات الوطنية الرفاق علي صبري وفاضل الموسوي والرفيق هادي الطائي.
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الاثنين 26/ 3/ 2018

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