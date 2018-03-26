سائرون: التدخل العسكري التركي عدوان على سيادة العراق

اكد تحالف سائرون، الاحد، رفضه للتدخل العسكري التركي، مشيرا الى انها عدوان على سيادة العراق.

وقال التحالف في بيان له اليوم (25 اذار 2018)، ان “مناطق بمحافظة اربيل في اقليم كردستان، تشهد عمليات قصف عشوائية، راح ضحيتها عدد من المدنيين، رافقتها تحركات عسكرية تركية غير مبررة داخل اراضي البلاد”.

واضاف البيان، ان العملية العسكرية التركية بدأت بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني، الذي باعلانه سحب مقاتليه من المناطق التي يستهدفها العدوان التركي الجديد، فقدت مصداقيتها”.

واوضح التحالف، “اننا نرى في هذا التدخل التركي عدوانا على سيادة العراق، وتهديدا غير مبرر لسلامة ارواح وممتلكات مواطنيه”، مطالبا، الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازممة لضمان دفع الاذى عن ابناء الشعب ووقف الاعتداء التركي السافر على السيادة العراقية وبكل السبل الممكنة”، بحسب تعبيره.

وطالب سائرون، كذلك، القوى والمنظمات الاقليمية والدولية بالعمل لردع العملية العسكرية التركية.

وتابع، ان تحالفنا يؤكد رفضه لاي سعي واي موقف سياسي ينل من المصالح الوطنية العليا ومن حرمة الاراضي العراقية وسلامة ابناء شعبنا، كما يندد باي تعاون يتم مع قوى خارجية تقوم بالاعتداء على بلادنا.

وطالب التحالف بتعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد المواقف السياسية لردع كل المخططات والمشاريع العدوانية الخارجية.

ك.ف