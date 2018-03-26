صحيفة تركية تكشف عن تفاصيل جديدة للعملية العسكرية في سنجار

أكدت صحيفة “يني شفق” القريبة من الحكومة التركية، اليوم الاثنين، أن شن عملية عسكرية بمنطقة سنجار بات أمراً مؤكدا إذا لم تتوصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية التي تطالب تركيا واشنطن بتنفيذ وعد سابق لها بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكوردية منها إلى شرق نهر الفرات لتضمن تركيا بذلك إبعاد القوات الكوردية نهائيا من منطقة غرب الفرات المتاخمة لحدودها في شمال سوريا.

وقالت الصحيفة إن عملية “درع دجلة” التي تهدف للتخلص من “العناصر الإرهابية” على الحدود التركية – العراقية ستطوق شمال الموصل وفي المقدمة دهوك وزاخو.

وأضافت أن العملية العسكرية ستؤمن معبر “أوفا كوي” الحدودي بين تركيا والعراق الذي سيشكل بديلا لمعبر “فيشخابور” في بلدة دهوك، المنفذ الوحيد على العراق، حيث ستقوم العملية بتأمين خط “أوفا كوي” حتى الموصل بجانب “استرداد سنجار من العمال الكوردستاني”.

وسبق للصحيفة نفسها أن تحدثت عن العملية العام الماضي قبل انتهاء عملية “درع الفرات” التي نفذتها قوات الجيشين التركي و”السوري الحر”، حيث أشارت إلى أنه كان من المقرر تنفيذها صيف عام 2017.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ألمح في الفترة الأخيرة إلى عملية عسكرية محتملة في سنجار إذا لم تقم الحكومة المركزية في العراق بما يجب عليها تجاه “تهديدات عناصر حزب العمال الكوردستاني للحدود التركية”، لافتا إلى أن عملية “غصن الزيتون” لن تتوقف عند عفرين؛ بل ستمتد إلى حدود تركيا مع العراق”.

وأعلنت الخارجية العراقية، مجددا، رفض بغداد دخول القوات التركية إلى أراضي العراق، داعية أنقرة إلى التنسيق الدقيق مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب إن “العراق يرفض عمليات القصف العشوائي ويدعو للتنسيق من أجل تجنيب المدنيين نيران العمليات التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية”.