فوائد وأضرار السكر

السكر

يعتبر السكر مادة غذائيّة تصنف ضمن المواد الكربوهيدراتيّة التي يعتبر أشهرها سكر الطعام، والذي يتكون من الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، ويتم استخراج السكر من بنجر السكر، وقصب السكر، وتتعدد استخداماته التي يعدّ أكثرها انتشاراً دخولها كمادة محليّة في تحضير العديد من المشروبات والمأكولات، كما أنّه يقي القلب من الأمراض، ويزيد كفاءة الكبد، ويخلّص الجسم من السموم المختلفة، وله العديد من الفوائد الأخرى التي سنقدمها في موضوعنا.

فوائد السكر

إمداد الجسم بالطاقة: يعتبر الجلوكوز أبسط أنواع السكر، والذي يتم الحصول عليه عن طريق الغذاء، وتمتصه أجهزة الجسم بعد ذلك، واستخدامه لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم.

يعتبر الجلوكوز أبسط أنواع السكر، والذي يتم الحصول عليه عن طريق الغذاء، وتمتصه أجهزة الجسم بعد ذلك، واستخدامه لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم. رفع معدل ضغط الدم: يعتبر السكر علاجاً فعالاً وفورياً للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وخاصة مرضى السكري، حيث إنّ السكر يساعد على رفع معدل ضغط الدم المنخفض.

يعتبر السكر علاجاً فعالاً وفورياً للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وخاصة مرضى السكري، حيث إنّ السكر يساعد على رفع معدل ضغط الدم المنخفض. المساعدة على التئام الجروح: إنّ للسكر قدرة لشفاء الجروح والتئامها بسرعة تفوق الأدوية والمضادات الحيويّة حسب ما أشار إليه بعض الأطباء مع مراعاة الاستشارة المسبقة قبل استخدامه في علاج الجروح.

إنّ للسكر قدرة لشفاء الجروح والتئامها بسرعة تفوق الأدوية والمضادات الحيويّة حسب ما أشار إليه بعض الأطباء مع مراعاة الاستشارة المسبقة قبل استخدامه في علاج الجروح. معالجة حالات الاكتئاب: يعتبر السكر خير علاج لحالات الإحباط والاكتئاب الشديدة التي قد يمر بها الشخص في حياته اليوميّة، ويكون ذلك بتناول المواد المعالجة به كالشوكولاتة والمواد الأخرى التي تحسن المزاج.

يعتبر السكر خير علاج لحالات الإحباط والاكتئاب الشديدة التي قد يمر بها الشخص في حياته اليوميّة، ويكون ذلك بتناول المواد المعالجة به كالشوكولاتة والمواد الأخرى التي تحسن المزاج. حماية الجلد: تعد البروتينات الطبيعيّة من مكوّنات الجلد الرئيسيّة، وأهمها الكولاجين، والإيلاستين اللذان يحتاجان إلى سكر الجلوكوز للاستمرار، حيث تفيد هذه البروتينات في تقليل ظهور التجاعيد، وتحافظ على البشرة ومرونتها.

أضرار السكر

انخفاض نسبة النحاس في الجسم، وإعاقة امتصاص عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج.

زيادة فرص الإصابة بالاضطرابات النفسيّة كالتوتر والقلق، وبالتالي زيادة الحركة عند الأطفال.

رفع معدل الكولسترول الضار، وخفض نسبة النافع منه.

فقدان الأنسجة لمرونتها بسبب تغير بناء الكولاجين الموجود في الخلايا، وهذا ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

زيادة فرصة الإصابة بالسرطان نتيجة تغذية الخلايا السرطانيّة، والمساعدة على تحول الخلايا بسبب التغير في البنية البروتينية.

الإصابة باضطرابات البصر المختلفة كإعتام عدسة العين.

عسر الهضم والامتصاص نتيجة ارتفاع نسبة حامضيّة الجهاز الهضمي.

التسبب بحدوث أمراض الأسنان المختلفة كالتسوس.

زيادة الشعور بالجوع وما يرتبط به من ارتفاع كمية الطعام المتناول والإصابة بالسمنة.

احتباس الماء في الخلايا.

استعمالات السكر

يتخلص من الدوخة والغثيان عند تذويبه بالماء وشربه.

يستخدم مع الأطعمة المختلفة لمنحها طعماً حلو المذاق كالحلويات بأنواعها، وقطر الحلويات، والمعجنات وغيرها.

الكمية المناسبة من السكر يوميّاً

إنّ الكمية المناسبة من كميّة السكر التي يجب تناولها تختلف باختلاف الأشخاص وفئاتهم العمريّة، حيث إنّ الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائيّة يُنصح بتناولهم ملعقة واحدة من السكر خلال اليوم، وملعقتين كبيرتين لكبار السن، والأطفال وغيرهم.