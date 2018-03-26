قائمقام سنجار: المدينة ستتحول لعفرين جديدة والـPKK لم ينسحبوا

حذر قائمقام قضاء سنجار محما خليل، من تحول مدينته الى “عفرين ثانية”، تعقيبا على اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدء حملة عسكرية على القضاء لمحاربة عناصر pkk.

وقال خليل في تصريح “مايحدث اعتداء على السيادة والنظام العراقي ودستوره وارضه وعلى القضاء المنكوب من داعش”.

وقال اروغان خلال كلمة امام انصار حزبه بمدينة طرابزون التركية، “قلنا إننا سوف ندخُل سنجار أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”.

واضاف “إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمُّنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين”.

وقال قائمقام قضاء سنجار محما خليل ان “الحكومة الاتحادية مسؤولة في الحفاظ على حدود البلد وقد ناشدنا كل الجهات ذات العلاقة للتدخل اذ ان دخول القوات التركية اسوأ من وجود pkk ولا نريد ان يحصل في القضاء ما حصل في عفرين”.

وتابع المسؤول المحلي ان “عناصر pkk غير صادقين في الوقت نفسه اذ يصرحون الانسحاب بالعلن ويتعاملون مع الامر بشكل مخالف في الخفاء ويجب خروجهم”.

وكان حزب العمال الكوردستاني اعلن الجمعة سحب مقاتليه من سنجار “بعد إنجازهم مهمتهم في القضاء”.

وأوضح الحزب أن القرار جاء أيضا تلبية لطلب من الحكومة العراقية والكورد الأيزيدين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في سنجار أصبح مستتبا وأن الكورد الأيزيديين أعادوا تنظيم صفوفهم وأصبحوا قادرين على حماية أنفسهم.

ويوم الاثنين الماضي، لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دخول القوات التركية، بعد انتهاء عملية “غصن الزيتون” التي تخوضها ضد المقاتلين الكورد في سوريا، إلى سنجار العراقية لـ”تطهيرها” من عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأمس السبت، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من اعلان السيطرة على مركزها، في إطار عملية “غصن الزيتون” التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.