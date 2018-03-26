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لايكفي الاستنكار للضحايا الجنود في كركوك

نعيم الهاشمي الخفاجي

لايكفي الاستنكار للضحايا الجنود الذين قتلوا على طريق كركوك تكريت وبعقوبة، نريد وقف هذه الجرائم والعمل في نظام القوافل كفى غباء وخناثة وانبطاح، الدماء سهلة ورخيصة على ساسة احزابنا الحاكمون ﻷن المال قد اعمى عيونهم وران الجشع على قلوبهم وحسب وصف اﻹمام علي ع لهؤلاء العارات في وصفه لتصدي من هو الغير أهل للحكم حيث قال وقد سكروا لا بالشراب وانما من كثرة النعمة، صدام ابادنا بسبب ثرواتنا ويا سبحان ساسة احزابنا سمحوا لشراذم فلول البعث بقتلنا ايضا بسبب ثرواتنا التي سرقوها، على عوائل الشهداء وعشائرهم ان كان عندنا شيوخ كدها رفع صوتهم عاليا وليتم محاصرة خان الحوت لتربية العجول السمينة وليتم سحقهم وان سحق هؤلاء يعني صنع السلام، يجب مطالبة العبادي بالعمل وفق نظام القوافل، كل قافلة تخرج معهم قوة عسكرية ويجب غلق طريق كركوك تكريت وكركوك ديالى الساعة الثالثة عصرا مثل عهد حكم صدام الجرذ رغم قوته وبطشه بالاكراد لكن الطريق الساعة الرابعة يتم غلقه الى الساعة السابعة صباحا من اليوم الثاني دماء ابنائنا أهم من حركة العجلات ما بين كركوك وبغداد دماء ابنائنا مقدسة ومحترمة يجب عدم المتاجرة بها مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.

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