لضمان نجاح مهمتها بعثة الجامعة العربية للانتخابات الرئاسية المصرية ستبذل كافة الجهود الممكنة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئيس وفد الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات السيد عبد الله ديوب وزير خارجية مالي الأسبق والوفد المرافق له بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غداً على مدار ثلاثة ايام .

وبدورها نقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة للسيد عبد الله ديوب تحيات السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وحرصه على قيام بعثة الجامعة العربية بدورها المحدد على أكمل وجه

وأكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة أيضاً أن البعثة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان نجاح مهمتها، وذلك في إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات و تطرق اللقاء لبحث عمل البعثة في الانتخابات الرئاسية الجارية، وعرض الأنشطة والاستعدادات الخاصة ببعثة الجامعة العربية.

وأضافت السفيرة هيفاء ابو غزالة أن تواجد بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية هام جداً و يأتي في إطار متابعة ومراقبة العملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر بان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، مشيرًا إلى ان الاتحاد الأفريقي سيتابع الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في الفترة من 26-28 مارس الجاري تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات بمصر.