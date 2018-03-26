(لنجاح محمد علي).. (التحالف الامريكي اسقط صدام .. وهزم داعش).. (وايران استغلت ماسينا)

بسم الله الرحمن الرحيم

اتحدى اي شيعي يدافع عن (حقوق الشيعة بمنطقة العراق مخلصا لهم) ان يرد على الحجج بموضوعنا:

مقدمة:

كما ان امريكا انقذت افغانستان السنية.. من حكم طالبان السنة.. وكما انقذت مسلمي البوسنة من حكم الصرب.. وانقذت العراق وشيعته من حكم صدام والبعث وحكم الاقلية السنية.. واسقطت حكم الخلافة الاسلامية السنية لداعش على السنة بسوريا والعراق.. وانقذت العالم بالحرب العالمية الثانية من النازية والفاشية.. (كذلك امريكا هي انقاذ للشيعة العرب الذي يعيشون بظل حكم الفساد الاسلامي ببغداد.. من تحالف الشر الايراني السوري الروسي ومليشياتهم الذين بظلهم يعيش الشيعة العرب يعانون سوء خدمات ووضع امني مزري وفساد مهول)..

اي امل الشيعة اليوم بالعراق (هي امريكا كما هي املهم الذي انقذهم من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 في وقت ايران الخامنئي كانت تقيم علاقات مع صدام منذ التسعينات حتى سقوط صدام عام 2003).. فخير لنا امريكا التي مصلحتها اسقاط صدام وطغيان وفساد الاحزاب الموالية لايران ببغداد.. من دول وشعوب كانت مصلحتها بقاء صدام سابقا.. وهيمنة ايران عليه اليوم.

ندخل بصلب الموضوع:

ففي برنامج بصراحة على قناة دجلة الفضائية… الذي يقدمه عدنان الطائي.. يوم 24/3/2018.. استضاف (الايراني الهوى والولاء.. نجاح محمد علي).. وواحد اسمه (عادل الاشرم) سني عربي.. فعادل الاشرم تبنى خطاباً (فاقد للصلاحية- اكسباير).. فحاول ان يجمل صورة (المحيط العربي السني الاقليمي) رغم قباحة هذا المحيط.. فاساء للسعودية من حيث لا يعلم.. رغم (ان السعودية لا تدعم هذا الخطاب، فالسعودية لا تتبنى اي اديولوجية قومية صفراء كالبعث او الناصرية هذه الاديولوجيات التي دمرت شعوبها ودولها.. بل تاريخ السعودية شاهد برفضها للفكر الناصري والبعثي الشموليين ويتم حضر هذين التنظيمين داخل السعودية منذ عقود).. وان من احتضن البعثيين بعد عام 2003 هو نظام بشار الاسد البعثي.. حليف ايران.. كيونس الاحمد..

بالمقابل نجاح محمد علي حاول ان يجمل الوجه الكالح لايران وحلفاءها…. متناسيا بان ايران نفسها عبر شمخاني رئيس المجلس الامن القومي الايراني اعترف بان ايران وقفت ضد كل المحاولات لاسقاط ال سعود .. لان البديل هو الفكر المتطرف “داعش” .. وهذا يشير بان داعش ضد ال سعود.. والسعودية تحكم بالاعدام لكل من ينشط بداعش والقاعدة وتجرم من ينتمي لتنظيم الاخوان، وان داعش والقاعدة كفروا ال سعود.. وان ايران هي من وقفت لجانب قطر واردوغان تركيا وحماس.. المتهمين من قبل (الشيعة قبل غيرهم) لسنوات بدعم الارهاب.. لتكشف ايران زيفها بدعم اي مصدر من مصادر الارهاب بالعالم.. (كقطر الاخوانية، واردوغان المتهم بداعش، وحماس التي ترحم زعيمها هنية على بن لادن)..

بالمحصلة الذي يطلع على (الحوار) يدرك بان المتحاورين (لا يمثلون اي صلة لا للمكون الشيعي العربي بالعراق بالنسبة لنجاح محمد علي، ولا للمكون السني العربي بالنسبة لعادل الاشرم).. فكلاهما اجندات اقليمية.. (وكلا الخطابين هما سبب نزيف الدماء والصراع والحروب والكوارث منذ عقود ولحد اليوم).. لذلك (العراق لا يتطور ولا ينهض)..

والسخرية والمهزلة وخلط الاوراق.. (ان كلا الطرفين المتناقضين.. يجعلون من امريكا علاكة لفشلهم) وكأن الاجندات التي يدافعون عنها (ملائكة.. بشار الطاغية بسوريا.. والاحزاب الاسلامية الفاسدة بالعراق من جهة.. ونظام صدام والبعث المقبورين.. وسموم المحيط العربي السني من جهة ثانية).. لادراكهم (بان الطرف الامريكي الطرف الوحيد بالمنطقة.. يتيم.. لا يوجد اعلام مدافع عنه ويرد الاكاذيب التي تنسب له).. في وقت ايضا امريكا وقفت ضد الطرفين .. (لذلك يعاديها الطرفين)..

فعادل الاشرم السني العربي.. يتهم (امريكا بما جرى بعد عام 2003.. لاسقاطها صدام.. وبنفس الوقت يدافع عن ما قبل عام 2003 ويعتبره حكم وطني قومي عربي اصيل؟؟ ) ..

ونجاح محمد علي (يتهم امريكا بما جرى قبل عام 2003 بحرب ايران وحكم صدام.. الخ).. ويدافع (عن النفايات السياسية الحاكمة اليوم والمتحالفة مع ايران بمنطقة العراق).. وبنفس الوقت (نراه يدافع عن عملية سياسية انتخابية.. غير مدرك . .انها لم تكن تجرى لولا دعم امريكا لها.. واسقاطها للدكتاتورية عام 2003).. (وغير مدرك.. بان ايران خامنئي اقامت علاقات مع صدام حتى اخر يوم لاسقاط نظامه على يد امريكا).. في وقت (السعودية قاطعت صدام منذ غزو الكويت).. (وكانت على خلاف مع البعث وصدام وفي تناقض مع خطابه السياسي).. (وبرر نجاح محمد علي.. دفاع ايران عن نظام مستبد دكتاتوري بسوريا.. بان الانظمة بالمنطقة استبدادية).. فعليه (يطرح سؤال .. هل يجيز التشيع دعم نظام طاغية على اي شعب من الشعوب)؟؟ (فاين نظام ولاية الفقيه من التشيع)؟؟

ومن يشاهد البرنامج يدرك ايضا بأن (السعودية احد عقبات دخولها للعراق) هو (الاعلام الفج “الغير ناضج” للاعلاميين والسياسيين المدافعين عن العلاقات السعودية العراقية).. (فالذي يسمعهم يضن انهم يعتقدون ان حكام السعودية .. بعثية او ناصرية؟؟ والخطاب القومي العربي سيوف يكسبون عبرها ال سعود).. .. اضافة (لعقبة هيمنة الاخوان المسلمين والسلفية الجهادية التي تكفر ال سعود بين السنة العرب بالعراق).. هذا بالطرف السني.. اما بالطرف الشيعي (فايران واطماعها وتدخلاتها تمثل عقبة امام السعودية بين الشيعة)..

وخلال البرنامج ادعى (نجاح محمد علي) كحال اصحاب نظرية المؤامرة.. (بان السعودية تريد جر العراق للتحالف الامريكي الاسرائيلي).. بشكل مثير للسخرية.. ولا نعلم من ماذا يحذرنا؟؟ فحاله (كالذي يحذر الغرقان من البلل).. وحاول نجاح محمد علي (ان يبين بان ايران وصية على العراق وهي التي تحدد له مساره).. السؤال ماذا سوف يفعل (التحالف الاسرائيلي الامريكي اذا دخل العراق بهذا التحالف مثلا)؟؟ هل (سوف يتم سرقة ميزانيات العراق الانفجارية كما حصل منذ عام 2003 .. على يد احزاب وتشكيلات موالية لايران كالمالكي والجعفري والمجلس الاعلى وبدر والدعوة والفضيلة وكتلة الصدريين.. وامثالهم)؟؟ والذين يعتبرون خط احمر (لدى ايران)؟ (علما امريكا قامت بتغيير عظيم عام 2003 ولكن ايران حرفت التغيير لمصالحها على حساب مصالح منطقة العراق وشيعته خاصة)..

(هل سوف يعيش شعوب منطقة العراق سوء خدمات ووضع امني مزري وفساد مالي واداري مهول). .هل سوف يتم (تنصيب امثال النصراوي على البصرة والمالكي على رئاسة الوزراء وعبد الفلاح السوداني على وزارة التجارة) ليتم (سرقة علنية بابشع صورها)؟؟ هل سوف يتم قطع (41 نهر عن العراق وتعيطش مئات الاف كما فعلت ايران مع البصرة والعمارة وديالى والكوت).. (هل سوف يتم ملئ العراق بالمخدرات لتصل حتى للمدارس العراقية كما تفعل ايران لتمول حرسها الثوري مثلا)؟؟

هل هذا التحالف الامريكي سوف يجند شباب الشيعة العرب مستغلين فقرهم وعوزهم كمليشيات تعلن جهارا بكل خيانة ولاءها لزعيم دولة اجنبية (خامنئي) وتبايع نظام اجنبي (نظام الحكم بطهران).. اليس السعودية تهدي للعراق ملعب كرة قدم ضخم.. (لاستيعاب 100 شاب).. خير من (ما يفعله سليماني الايراني رستم ايران بالعراق.. بتجنيد 100 الف شاب كمرتزقة بمليشيات تجهر بولاءها لايران)؟

هل قامت السعودية بوضع صور ملوكها بالعراق؟؟ اما فعلت ذلك ايران لتفرض وصايتها على ارض الرافدين؟؟ هل ادعى حاكم السعودية بان (حاكم المسلمين والعالمين؟؟ وولي امر الله الواجب الطاعة من البشرية اجميعين) ام يطرح نفسه (خادم الحرمين الشريفين)؟؟ بالمقابل اليس خطاب ايران (خامنئي ونظام الحكم بطهران الذي يقدم نفسه واجب الطاعة من كل شعوب المنطقة.. ويجب ان تخضع دول المنطقة للمرشد الايراني) ويجهر نظام طهران بذلك علنا بكل صلافة..

هل قام ملك السعودية بتجنيد شباب الشيعة بالشرقية وزجهم بالحروب الخارجية باليمن مثلا؟؟ ام قام بذلك صدام سابق وخامنئي اليوم بزج خيرة شباب الشيعة بالمستنقع السوري وكوردستان.. (واذا يتهم احد السعودية بالارهاب، فخير له ان يقدم دليل واحد ويرفعه للمحاكم الدولية اذا كان صادقا.. ولدينا مليار دليل بلسان حلفاء ايران الذين اتهموا حليف ايران بشار الاسد بدعم الارهاب منذ عام 2003)..

اليس الدول التي تحالفت مع امريكا واقامة علاقات حقيقية وصداقة جذرية معها تطورت ونهضت كالامارات وماليزيا وكوريا الجنوبية واوربا الغربية .. في حين الدول التي وقفت ضد امريكا وتحالفت مع اعداءها، تحالفوا مع دول محور الشر (روسيا، ايران، كوريا الشمالية، سوريا البعث، مليشيات الحشد الايرانية الولاء، وحزب الله بلبنان الايرانية الهوى).. التي تعيش بظلها شعوبها بكوارث.

ونشير لحقائق بان (التحالف الامريكي هو من اسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003).. في وقت ايران وسوريا وروسيا تحالف الشر رفضوا اسقاط صدام عام 2003.. والتحالف الامريكي هو من دعم منطقة العراق وشيعته ضد الارهاب السني كداعش والقاعدة الذي يعكسون الرفض السني لمشاركة الشيعة والكورد بالحكم ببغداد بعد عام 2003.. والتحالف الامريكي هو من دعموا عملية انتخابية ضناً (بان شعوب منطقة العراق ناضجة وسوف تنتخب النزيهيين واصحاب المشاريع البناءه).. ولكن (اصوات الناخبين صوتوا للفاشلين والفاسدين من القوائم السياسية الموالية لايران والذين حكموا منذ سنوات ولحد اليوم)..

(والتحالف الامركي هو من اسقطت حكم طالبان وقتل الزرقاوي وابو ايوب المصري واسامة بن لادن، وصدام والقذافي والاف الارهابيين بالعالم).. في وقت (هذا التحالف الامريكي لم يقتل اي زعيم محسوب شيعيا حتى المتورطين منهم بدماء الشهداء من الجنود الامريكان الذين قتلوا على يد مليشيات ايرانية الولاء).

ومن تناقضات الطرفين (نجاح محمد علي.. وعادل الاشرم).. انهم لا يدركون بان (التحالف الامريكي هو من اسقطت حكم طالبان الارهاب بافغانستان) وهو (من دافع عن المسلمين بالبوسنة والهرسك ضد الصرب واخضاع قادة الصرب المجرمين للمحاكم الدولية).. .وهو من (اسقطت حكم الطاغية صدام عام 2003 ودعم عملية انتخابية).. وهو من (وقف ضد النازية والفاشية بالحرب العالمية الثانية ولولا امريكا لما هزم هتلر). . وهو (الذي ينتظر العالم منه التقدم والدواء والتقنيات الحديثة) .. الخ.

بالمقابل (التحالف الروسي الايراني محور الشر) (هو من يدعم الطاغية صدام.. وهو من اعتبر الارهاب مقاومة منذ عام 2003 بدعم سوريا حليفة ايران للارهاب باعتراف المالكي الذي استهم سوريا بذلك).. وهو من يعمل على تخريب الدول والشعوب لفرض الهيمنة الايرانية الروسية على المنطقة.. واخضاعها لحكم المرشد الايراني نيابة عن روسيا..

والمهزلة الاخرى لنجاح محمد علي.. بانه تناسى او تغافل (بان روسيا بوتين.. تقيم افضل العلاقات مع دولة اسرائيل.. وتقيم تحالفات مع اسرائيل.. وتساهم بتطوير برامج عسكرية بين البلدين. واول دولة اعترفت باسرائيل هي روسيا.. واكثر من مليون روسي يهودي سهلت روسيا ارسالهم لاسرائيل.. ولم يتم ضرب اسرائيل باي صاروخ منذ هيمنة روسيا على سوريا).. (وروسيا وهي دولة اجنبية عن المنطقة، وقعت اتفاقيات لبقاء قواعد عسكرية روسية بالمتوسط على سواحل سوريا بالحميم وطرطوس).. (وروسيا جزء من تحالف ايراني سوري مليشياتي).. فاين (نجاح محمد علي من كل ذلك)؟ (وروسيا دعمت صدام ورفضت اسقاطه حتى النفس الاخير، وكل ترسانة صدام العسكرية التي قمع فيها الشيعة والكورد وخاض حروبه الداخلية والخارجية فيه هي اسلحة روسية تقدر باكثر من 80 مليار دولار باعتراف طارق عزيز).. وصواريخ سكود الروسية من ضرب كربلاء والنجف بالانتفاضة..

وبمقارنة بين (اسرائيل ونظام الحكم فيها).. و(ايران ونظام الحكم فيها) اليوم.. نجد (الارجعية لاسرائيل).. :

1. اسرائيل حاكمها لا يقدم نفسه للمنطقة وشعوبها (بانه واجب الطاعة.. وولي امر البشرية اجمعين).. بالمقابل (النظام الشمولي بايران.. يقدم نفسه لشعوب المنطقة بانه واجب الطاعة وحدوده هي حدود الله.. ومن يعارض مرشد ايران يعارض الله مباشرة).. ويستحق لعنات الله والتاريخ ويستحق القتل.. (فقاتلوا من يحاربون الله)؟؟ (وخامنئي هنا نظامه حدود الله)؟؟ والله يستر.. (دكتاتورية باسم الله)..

2. اسرائيل لا تقيم علاقات لا مع صدام.. ولم تقم علاقات مع النظام السياسي الفاسد الحالي ايضا.. (اي اسرائيل لم تقم علاقات مع نظام الطاغية صدام.. ولا نظام الفساد الحالي ببغداد).. بالمقابل ايران تقيم علاقات مع النظام الفاسد بالعراق.. واقامت علاقات مع الطاغية صدام منذ عام 1991 لعام 2003.. يوم سقوطه.

3. اسرائيل اقامت (جدار عازل كونكريتي حول حدودها).. وتقوم باعتقال المتشددين اليهود.. ولا تؤسس مليشيات تعلن ولاءها للدولة الاسرائيلية من شعوب المنطقة كمرتزقة لها.. بالمقابل (ايران تطرح امبراطورية فارسية عاصمتها بغداد.. ووصلت حدودها للمتوسط والمندب) وتجهر بان 6 دول سقطت بيد (مرشد ايران).. ولا استقلال لشعوب المنطقة .. باعتراف روحاني (بان اي قرار مصيري لا يمر من بغداد للرباط الا من طهران).. بشكل استفزازي للشعوب… وتؤسس عشرات المليشيات الخيانية كمرتزقة تجندهم مستغلهم فقرهم وكذلك بالاموال لتجنيدهم لمصالح ايران القومية العليا بدول المنطقة..

4. اسرائيل الاحزاب الحاكمة فيها علمانية.. غير دينية.. ولا تدعم انظمة دينية شمولية .. بالمقابل ايران نظام الحكم فيها يستغل الدين والمذهب لمسخهما.. بطرح (نظام ولاية الفقيه ليكون الولاء والولائية ليس لعلي بن ابي طالب.. فهذا لا يكفي.. بل الولاء لخامنئي ونظام الحكم فيه.. وان تشرع الخيانة بين شعوب المنطقة لجعل مصالح ايران هي العليا على حساب مصالح الشعوب ودولها). .وهذا ما تجهر به زعماء مليشيات ولي الفقيه الايراني بالعراق ولبنان (بان اي حرب او صراع يحصل بين ايران والعراق سيكون الولاء لايران ضد العراق) حربا .

5. اسرائيل لا تستطيع اختراق الشيعة العرب وتسخيرهم لمصالح اسرائيل القومية العليا.. كما تستطيع ايران ونظام الخديعة الحاكمة بطهران.. الذين خدعو شرائح شيعية واخترقوها وسخروها لمصالح ايران القومية العليا .. وتعترف ايران علنا بذلك بكل تحدي لمشاعر الشرفاء الشيعة العرب..

6. (اذا اسرائيل تريد دولتها من النيل للفرات ونقصد المتشددين اليهود.. الذين هم في صراع مع العلمانيين اليهود بالحكم بتل ابيب) المهم.. ايران (تريد دولتها شلع قلع.. من طهران للمتوسط مع العراق وسوريا).. ولا تبقي اي سيادة للشيعة العرب وشعوب المنطقة.. (ناخذها من باب الطرفة).. (اذا اسرائيل من النيل للفرات .. فاذن تبقي لنا غرب الفرات وتبقي لنا مناطق واسعة من العراق).. وتاخذ فقط الصحراء الغربية.. (ولكن ايران تريد العراق كله).. بكل تحدي وحقارة.. فايهما اخطر؟

وبخصوص (قوانة وحدة العراق)

المضحك انهم يتهمون امريكا بانها (تريد تقسيم العراق)؟؟ في وقت سؤال (الستم من تتهمون امريكا بدعم صدام ولا نعلم كيف دعمته فسلاحه روسي وروسيا رفضت اسقاطه).. المهم.. كان صدام (ايضا خاض حروب باسم وحدة العراق).. ضد الشيعة والكورد.. (الستم انتم اليوم تجتاحون كركوك ومناطق كوردية وتهجرون مئات الاف الكورد).. باسم (وحدة العراق بالتحالف مع سليماني) باسلحة امريكية تسلحت بها الجيش المركزي لبغداد اضافة للمليشيات نفسها.. كما اثير من (اسلحة امريكية بيد مليشيات الحشد).. سلبتها من الجيش (المركزي لبغداد)..

(ثم لماذا تتمسكون بعراق واحد مأزوم.. بمكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد.. مع كورد يريدون الاستقلال بارضهم كوردستان، وبمثلث سني عربي يريدون حريتهم باقليم او الانضمام لاخوتهم بالقومية والمذهب مع سنة سوريا والاردن).. لماذا تتمسكون (بخرائط استعمارية خرائط الشرق الاوسط القديم الانكلو فرنسية روسية.. ببداية القرن الماضي – سايكيس بيكو زيزانوف) التي انتجت كيان مسخ باسم العراق مصطنع كدولة.. (علما العراق مشروع لدولة لم تتحقق منذ عام 1921 لحد يومنا هذا).. وكل ماسينا نتيجة وحدة العراق القسرية تحت فوهات المدافع والدبابات والبنادق.. وليس ازمتنا (التقسيم) فالعراق مقسم بلا تقسيم.. وتقسيم المقسم ليس بتقسيم بل تنظيم.. علما التقسيم الرسمي للعراق هو الحل.. (فالعراق معرف لمنطقة جغرافية عبر تاريخه وليس دولة).. ؟

ثم اليس انتم من وقفتم ضد حق الشيعة العرب بدولة لهم بالمنطقة من البحرين لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. والاحواز.. وهذا ما طرحته (خارطة الشرق الاوسط الجديد الامريكية) فلو كنتم تنطلقون من مصالح المكون الشيعي العربي (لدافعتم عن خارطة الشرق الاوسط الجديد الامريكية) لان مصالحنا معها.. لا ان تقبلون ان تكونون (كلاب حراسة لخرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو.. التي حرمت الشيعة العرب والفلسطينيين والكورد من حقهم بدول لهم بمنطقة اكثريتهم)..

توضيح:

الخميني وراء (منح صدام حلفاء اعداء له).. فشعارات الخميني المعادية للانظمة الحاكمة بالمنطقة.. وطرح نفسه واجب الطاعة ويجب اسقاط الانظمة تحت بند (تصدير الثورة).. لتخضع جميعها لحكم (مرشد ايران) وهذا ما تعترف به ايران نفسها.. ولا تخفيه.. واستبدال صدام (بنظام موالي لايران ببغداد).. يعلن ولاءه (لحاكم ايران خامنئي).. هو من دفع دول على غير وئام مع صدام .. لدعمه بحربه ضد ايران.. مضطر اخاك لا بطر…

بمعنى (ما يجري بالمنطقة اليوم بسبب التدخلات الايرانية.. من دمار سوريا.. والفوضى بالعراق.. والخراب باليمن.. كان مؤجلا منذ عام 1980.. وفور انتهاء الحرب.. رجع الصراع بين صدام وهذه الانظمة التي دعمته بحرب ايران.. ولولا تلك الدول (لما سقط صدام) اي من التناقضات (ان ايران اقامت علاقات مع صدام بعد اكبر مجزرة بتاريخ الشيعة الحديث اي بعد انتفاضة اذار عام 1991.. لحد سقوط صدام) في وقت (امريكا هي من اسقطت صدام).. (والسعودية كانت مقاطعة لصدام) منذ التسعينات.. وايران لا تريد اي نظام حكم للشيعة ناجح بالعراق.. (لحساباتها الخاصة) كما يؤكد خبراء شيعة انفسهم..

ولا ننسى شعار (الخميني شرب السم الزعاف اهون لدي من انهاء الحرب عام 1988) دليل صارخ على ان الخميني كان وراء استمرار الحرب ونزيف الدم الشيعي الشيعي بحرب الثمانينات.. كما يصر اليوم نظام الخامنئي على حروب تستنزف الشيعة بزج خيرة شباب الشيعة العرب بالمستنقع السوري وكوردستان والمثلث الغربي.. وجعل الشيعة العرب مجرد اتباع وذيول لايران.. لا قيمة لهم ولا قرار.. تحت شعار (القرار العراقي والشيعي يمر من طهران وليس من النجف او البصرة او بغداد او العمارة او بابل)..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم