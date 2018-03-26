مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان تحدد تكلفة الحج لهذا العام

أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن تكلفة الحج لهذا العام، داعيةً من يحق لهم أداء الفريضة، لمراجعة المديرية لتسيير معاملاتهم.

وقالت المديرية في بيان لها إن “تكلفة الحج هذا العام يبلغ 4100 دولار”.

وأضاف البيان: “لمن ظهرت أسماؤهم لأداء فريضة الحج 2017-2018، مراجعة المديرية خلال مدة أسبوع من 27 آذار وحتى 2 نیسان”، موضحاً أنه “سيتم تحديد بدلاء لكل من لا يراجع خلال المدة المحددة”.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن زيارة المديرية في المحافظات وإدارة كرميان يوم السبت أيضاً، حيث أن العمل سيستمر رغم كونه عطلة رسمية”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو