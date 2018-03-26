مذكرات قبض “دولية” لمئات “الفاسدين” العراقيين بينهم رئيس حكومة سابق

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاحد، عن استكمال مذكرات قبض بحق متهمين بالفساد وهدر الأموال العراقية.

وابلغ المصدر انه “تم استكمال نحو ١٠٠٠ مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد، بينهم زعامات سياسية ورئيس حكومة سابق”. طلب عدم الاشارة الى اسمه.

واوضح أن “المذكرات انجزت بإشراف فريق تحقيق دولي”.

وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه لحساسية المعلومات ان “رئيس الوزراء الحالي لم يحسم أمره بعد من ناحية قبول تنفيذ هذا الامر قبيل الانتخابات او بعدها”.

ورجح ان “يكون هناك اجراء دولي بهذا الصدد، خصوصا ان التحقيقات بهذا الشأن اثبتت مساهمة الأموال العراقية المسروقة بعمليات ارهاب وتنظيمات مسلحة”، حسب المصدر.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في وقت سابق، وعقب الانتهاء من الحرب ضد داعش، أنه سيطلق حملة كبيرة ضد الفساد، وذلك بعد تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في العاصمة بغداد.

يذكر ان العراق وقع قبل نحو عامين مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الاولوية.