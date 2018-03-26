مستشفيات بغداد تستقبل مئات الاختناقات

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، عن استقبال 275 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة.

وقال مدير الاعلام في الدائرة أحمد الحيدري في بيان إن المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ استقبلت منذ مساء السبت لحين انتهاء العاصفة مساء امس 275 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

وأضاف ان ملاكاتنا الطبية والصحية استنفرت جهودها بشكل كامل من أجل استقبال حالات الاختناق التي عادة ما ترافق تلك العواصف اذ وضعت خطة طوارئ لإنقاذ تلك الحالات.

واوضح انه سجلت النسبة الاكبر من حالات الاختناق في مستشفى اليرموك التعليمي اذ استقبلت (73) حالة، و(31) حالة في مستشفى محمد باقر الحكيم و(48) حالة اختناق في مستشفى الطفل المركزي و(25) حالة في مستشفى الكرخ العام و(18) حالة في مستشفى اطفال الكاظمية و(35) حالة اختناق في مستشفى الفرات وباقي الحالات سجلت في المستشفيات في ردهات الطوارئ.