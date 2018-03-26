مصابون بمرض مستعصٍ في كوردستان مهددون بالموت لمقاطعة الكوادر الطبية الدوام الرسمي

شكا المصابون بمرض “الثلاسيميا” في مدينة السليمانية يوم الاثنين من عدم تلقيهم العلاج اللازم بسبب مقاطعة الكوادر الطبية للدوام الرسمي في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم جمعية المصابين بالمرض المذكور في تصريح ادلى به للصحفيين وسط مجموعة من المرضى ان “خطرا يهدد حياة المصابين بمرض الثلاسيما في إقليم كوردستان جراء مقاطعة الكوادر الطبية للدوام الرسمي”، مضيفا ان العديد من المصابين حضروا اليوم الى المستشفيات لنقل الدم والعلاج ولكنهم تفاجأوا بعدم وجود الأطباء والممرضين.

وتابع المتحدث العديد من المصابين يأتون من خارج مدينة السليمانية واضافة الى معاناة السفر فان وضعهم المادي لا يسمح بتحمل التكاليف المادية للنقل، داعيا حكومة إقليم كوردستان الى تلبية مطالب الأطباء والكوادر الصحية العاملة في المستشفيات.

ووجّه أطباء محافظة السليمانية يوم الاثنين مذكرة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان طالباني، ونائبه قباد طالباني، والى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والى الراي العام، والقنوات الإعلامية اعلنوا فيه مقاطعتهم للدوام الرسمي.

وأعلنت الكوادر الطبية في محافظة حلبجة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن مقاطعة الدوام الرسمي احتجاجا على استمرار نظام الادخار الاجباري للرواتب رغم صرفها من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد قد اعلن يوم الثلاثاء ان مجلس وزراء الإقليم سيجري مراجعة نظام ادخار الرواتب للموظفين والعاملين بعد عطلة أعياد نوروز.