مصدر: مشروع الجامعة الأميركيّة في بغداد مساطحة 50 سنة لمستثمر مشتبه بالفساد

كشف مصدر مطّلع أن الصفقة التي منحت بموجبها دائرة عقارات الدولة لأحد المستثمرين قصر صدام حسين في الرضوانية ليكون مقراً للجامعة الاميركية في بغداد، نصت على ان يكون هذا”الاستثمار مساطحة لمدة خمسين سنة.

ويفيد المصدر بأن المستثمر المذكور مفتوحة في وجهه ملفات فساد.

وكانت صحيفة”الصباح”شبه الرسمية، قد نقلت عن مدير عام الدائرة أحمد الربيعي، قبل عشرة أيام قوله إن دائرته”بالتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار تعمل على الاستفادة القصوى من القصور الرئاسية”، كاشفاً عن”تخصيص قصر الرضوانية والمساحة المحيطة به لغرض إنشاء مبنى الجامعة الأميركية وإقامة مشاريع ستراتيجية؛ للاستفادة من هذا الموقع عن طرق الاستثمار”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشهر الماضي أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح الجامعة الأميركية في بغداد التي ستضم كليات العلوم الطبية والعلوم والآداب والعلوم السياسية العالمية وإدارة الأعمال.

وهذا القصر يعرف باسم”قصر الراية”، وكان يُعدّ المقر الرئيس لسكن صدام حسين وعائلته، كما يعدّ حي الرضوانية الذي يقع فيه من أقرب أحياء العاصمة الى مطار بغداد الدولي. وهو من أوائل الأحياء التي دخلتها القوات الأميركية في 2003، ويضم مجمعا للقصور الرئاسية ومباني حكومية كانت تستخدمها الأجهزة الأمنية في زمن النظام السابق.

وتتساءل أوساط أكاديمية عن سرّ منح هذا المستثمر بالذات إجازة بإقامة جامعة في العاصمة بغداد، وبالذات الجامعة الاميركية، فيما رفضت وزارة التعليم العالي في السابق منح إجازات لمستثمرين آخرين بدعوى عدم وجود علاقة لهم بالشأن الأكاديمي.