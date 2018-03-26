مصرف الرافدين يعلن خبراً ساراً بشأن القروض

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن إنجاز ومنح معاملات القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الثاني تمثلت بمنح قروض مجمع بسماية السكني للمواطنين والموظفين وقد بلغ عدد معاملات المنح ( 91 ) معاملة وقروض 50 مليون دينار للبناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن 50 متر وقد بلغ عدد معاملات المنح 57 معاملة.

واشار البيان الى انه تم منح قروض المشاريع الصغيرة وقروض السيارات وقروض التمويل والبحوث العلمية اضافة الى قروض اخرى متنوعة.