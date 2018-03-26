معصوم يصادق على قانون شركة النفط الوطنية العراقية

أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، ان فؤاد معصوم صادق اليوم على قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

وأوضح المكتب في بيان ان هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، شرع لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي.

واضاف انه جاء وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق.

وأشار البيان الى ان هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية.