معمم شيعي يثير غضب العراقيين بخطاب “طائفي” قبل الانتخابات

أثار معمم شيعي ينتمي إلى المجلس الأعلى، غضب العراقيين بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرض فيه على الاصطفاف الطائفي في الانتخابات المقبلة.

وقال رجل الدين حسن الزاملي في مقطع الفيديو من خطبة، الجمعة، إن “أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات يتآمرون على شيعة العراق، لأخذ مقاليد الحكم منهم وإعادتها إلى السنة، الذين إذا وصلوا إلى الحكم سيذبحون الشيعة”.

وادعى المعمم أن “هذه الدول بالاتفاق مع الكورد والسنة، يسعون لإنهاء حكم الشيعة في العراق، عن طريق الانتخابات وذلك بسبب تفرق الكتل السياسية الشيعية، وحث المواطنين الشيعة على عدم المشاركة بالانتخابات”.

وزعم القيادي في حزب المجلس الأعلى العراقي، أن “السنة والكورد يتهمون جميع السياسيين الشيعة بالفساد المالي والإداري، حتى يسقطوا رموز الشيعة، ولا يتحدثون عن فساد السنة والكورد”.

ولقي خطاب المعمم الشيعي، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب نشطاء عراقيون عن استيائهم من طرح الخطاب الطائفي قبيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الناشط علاء جبار الطائي إن “السنة أشرف منك ومن عمامتك واني شيعي وأقول لخوي السني يبعد أخوك هذا البهيمة ما يعرف يحكي لا تهتم نعالك ع رأسه ورأس إللي خلاه يحكي”.

وعلق حسن أبو فدك متسائلا: “اشكد (كم) دفعوا عليك الأحزاب سيدنا، ولكم عيب عليكم أنتم أساس الفتنة والطائفية في العراق والله الشعب متحابين فيما بينهم ولكن أنتم أيها السفلة تريدون صَب الزيت على النار من جديد”.

وكتب حسن الدراجي قائلا: “والله أنا شيعي بس إللي أعرفه السنة أشرف منكم ومن عمايمكم المزيفة وين جنتو بعهد صدام هسة صرتو علينه سادة ومعممين ليش ماصرتو على صكاركم شوهتو سمعة الإسلام ومذهب علي بسياساتكم القذرة تبا لكم ولحكومتكم”.

ورأى حسين أحمد أن “تعليقات العراقيين تسر الخاطر لما أنشوف أبناء بلدنا وبمختلف الطبقات يرفضون التصريحات الطائفية ومن يقف وراءها.. ربي يحفظ بلادنا من شر الأشرار وينتقم من سبب في خراب البلد ونهب خيراته”.

وينص القانون العراقي على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.