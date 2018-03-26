مقتل شاب كوردي في كركوك

قتل شاب كوردي، اليوم الإثنين، 26 آذار، 2018، في حي الإسكان بمدينة كركوك، فيما لاذ منفذ الهجوم بالفرار.

وقال مصدر في شرطة كركوك، إن شاباً كوردياً يدعى “حمزة” تعرض لإطلاق النار عليه مساء اليوم في حي الإسكان، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف أنه “تم العثور على آثار 4 طلقات رصاص على جسد الشاب القتيل ولا يزال الجاني مجهولاً”.

وتابع أن “الشاب القتيل كان يعمل حارساً في مدرسة بيرميرد”، مبيناً أنه “تم إطلاق النار عليه من قبل شخص كان يستقل سيارة”، دون ذكر نوعها.

وأشار المصدر إلى أن “المنفذ لاذ بالفرار، لكن الشرطة فتحت ملفاً للحادث ولا تزال التحقيقات مستمرة”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو