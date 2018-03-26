موت فتاة وشقيقها غرقا بدهوك ومقتل شاب كوردي في كركوك وضبط مخدرات بمطار بغداد

لقيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، وشقيقها الذي يبلغ من العمر 18 عاما حتفهما غرقا في نهر الخابور بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وبحسب مصدر امني مسؤول، فان فرق الإنقاذ بدأت بعمليات البحث في النهار ولكن بسبب ارتفاع مناسيب المياه لم يتم العثور على جثتيهما الى الان.

وأضاف المسؤول الأمني، ان هذه الحالة الثالثة التي يتم تسجيلها خلال أسبوع في نهر الخابور في زاخو.

الى ذلك اقدم مسلحون مجهولون على قتل شاب كوردي في حي الإسكان بمدينة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر، ان مسلحين مجهولين قتلوا شابا كورديا يعمل حارس في مدرسة “بيره ميرد” في حي الإسكان بكركوك ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

الى ذلك أعلنت شرطة بغداد قسم مخدرات الكرخ مفرزة مكافحة مخدرات المطار في بيان اليوم عن القاء القبض على مسافر بحوزته كمية من المخدرات في مطار بغداد الدولي.