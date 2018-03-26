موقع أخباري: الأميركان متلهّفون لمحاورة العراقيين بشأن بقائهم في البلد

ترجمة/ حامد أحمد

في رده على استفسار حول ما بقي من مهام لم تنجز وما يمكن أن يحصل من تغيير على المدى القريب قال الكولونيل جيمس كايو، وهو ضابط نيوزلندي مسؤول عن تدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي: “حقيقة لا أعرف ولست مقتنعاً بأنه سيكون هناك أي تغيير على المدى القريب .”

لم يكن الكولونيل كايو، الوحيد بهذا الرأي بل إن قادة وضباطاً أميركان في واشنطن يصرون على انه ليس هناك من تغييرات حصلت في العراق أو أفغانستان بخصوص المعركة ضد داعش وأن الحرب مستمرة ولم تنتهِ بعد .

وقال قائد التحالف الدولي في العراق الجنرال باول فانك، في حديث لموقع ، ديفنس وان، الاميركي من مقره في بغداد “الآن في العراق جميع القوات تركز جهودها مثل حزمة الليزر للحيلولة دون ظهور أي شيء آخر مثل تنظيم داعش .”

الجنرال فانك وقادة آخرون في التحالف قالوا ان القوات العراقية التي خاضت معارك واكتسبت خبرة هي أفضل تدريبا وأكثر استعداداً لتنفيذ مهام من تلك القوات التي انسحبت أمام تقدم داعش في العام 2014، مشيرين الى أن قادة هذه القوات يحاولون الآن إعادة تنظيم وتأسيس قواتهم الامنية لفترة ما بعد داعش .

ويقول الجنرال، روبرت وايت، الذي يترأس حملة التحالف الدولي ضد داعش “وصلنا الآن الى مرحلة حيث توجد بعض الخيارات أمام العراقيين لكي يفعلوها”، مشيرا الى انه يتوجب على العراقيين تحديد أولوياتهم أولاً التي تتضمن أين تنشر قواتهم وكم من هذه القوات تخصص لمهام مكافحة الإرهاب وكم من هذه القوات تتم إعادة تنسيبها في التشكيلات الرئيسة للقوات الامنية في العراق والتي تشتمل على الجيش العراقي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية. وحالما ينتهي القادة العسكريون من إقناع الحكومة حول هذه الخطط، فعندها يتوجب على العراق إبرام اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة ودول أخرى لها قوات هنا في العراق .

وأضاف الجنرال، وايت، بقوله “تلك هي النقاشات التي اعتقد بأنه يدور التباحث بشأنها الآن على مستوى القادة وأعلى من ذلك على مستوى وزراء .”

يقول الكولونيل النيوزلندي، كايو، إن ما عليه العراق الآن يختلف كثيرا عما كان عليه عام 2011 بعد انسحاب القوات الاميركية، مشيراً الى أن قادة عراقيين يريدون بالفعل استمرار تواجد القوات الاميركية خصوصاً لأغراض التدريب والإسناد الاستخباري.

وأكد ايضا نجاح القادة العسكريين العراقيين بجمع قوات من مختلف الاطياف والتوجهات العرقية ضمن إطار قوة موحدة شاركت في حملة القضاء على داعش وهو شيء لم يكن موجودا في السابق .

من جانب آخر قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون، من بغداد: “بصراحة شديدة إن الفرق بين ما شهدناه عبر الثلاث سنوات السابقة هو ان العراقيين يقاتلون ويموتون ويواصلون حملتهم ضد داعش مع قيامهم ببناء كل هذه القدرات وحصولهم على هذه الخبرة ، وهذا شيء مختلف بالمقارنة مع ما شهدناه في السابق .”

في الواقع إن الاميركان متلهفون لإبداء نوع جديد من الكياسة في الحوار بينهم وبين قادة جهات مختلفة من القوات الامنية العراقية. وأبدى كبار قادة ثلاثة أجهزة أمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في حديثهم لموقع، ديفينس نيوز، عن استعدادهم ورغبتهم في المضي قدماً بهذا الاتجاه. ما يريدونه ببساطة هو بقاء تواجد القوات الاميركية للحيلولة دون أي ظهور جديد لداعش .

وقال قائد حملة تحرير الموصل ونائب قائد مركز العمليات المشتركة الفريق عبد الامير يارالله، قال لموقع ديفينس “أعطينا كثيراً من الشهداء والخسائر، الآلاف منهم والكثير منهم جاءوا من وسط وجنوب العراق لكي يتمكنوا من تحرير مناطق في شمالي وغربي العراق لكي يبقى العراق موحداً. بلدنا واحد وخطتنا واحدة، وإن شاء الله سنبقى بلداً واحداً موحداً .”

إحدى أواصر الوحدة التي يسعى إليها الفريق يارالله هو دمج قوات الحشد الشعبي مع الجيش .وقال يار الله بهذا الخصوص “سيصبحون جزءاً من المؤسسة العسكرية جنباً الى جنب مع الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الارهاب. إنها قوات نشأت في العراق ولا يمكن تجاهل ذلك وانها من ضمن القوات الاساسية التي أعطت تضحيات كبيرة وكانت متعاونة في تحقيق النصر. ولهذا نعتقد بأن وجودهم ضروري ويحتاجون الى إعادة ترتيب وتنظيم تشكيلاتهم .”

ورفض يار الله تخوفات واشنطن من احتمالية تدخلات إيران بالشأن العراقي من خلال قوات الحشد التي تدعهما قائلا “ما يميزنا في العراق هو أننا دافعنا عن بلدنا وأعطينا شهداء وخسائر وليس لإيران أو أي جهة أخرى دور في القتال ضد داعش سوانا نحن، وليس لأحد صلاحية التدخل بتشكيل قواتنا، إنه شأن داخلي .”

وبخصوص قيام الولايات المتحدة بدعم الجيش العراقي في حين تقوم إيران بدعم قوات الحشد قال الفريق يارالله “في كلا الحالتين فإن انتصار الشعب على داعش قد تحقق 100% من خلال إسناد قوات التحالف وكذلك إسناد إيران .”

في الواقع ان القادة الاميركان والعراقيين يؤكدون أنّ القوات الاميركية يجب ان تبقى في العراق لأنه مطلوبة لمواجهة الفكر الداعشي المتأصل والتهديد باحتمالية ظهور تطرف جديد هنا في العراق وبقية انحاء العالم .

وما يتعلق بشأن تهديدات داعش المستمرة في العراق من خلال خلاياهم النائمة قال الفريق، يارالله “أعتقد انه باستطاعتنا احتواءهم وإزالتهم. إن ما يعنينا هو أيديولوجية داعش فهي ماتزال موجودة، ولذلك نحن بحاجة لخطة على مستوى حكومي تمكننا من إزالة فكر داعش، ونعتقد بأن هذه المهمة تفوق نطاق مسؤوليتنا .”

 عن: موقع Defense One