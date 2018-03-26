بسم الله الرحمن الرحيم

م/ مقابله مكتب رئيس الوزراء

بغداد..الاثنين المصادف 25.9.2017

الموضوع:- تفاصيل مقابلة مكتب رئيس الورزاء العارق حيدر العبادي المحترم في 3.8.2015مع وفد قيادات المظاهرات في العراق. تنسيقية بغداد والمحافظات حول الكفائه العراقيه العالميه والمعروفه الخبير النفطي والصناعي الدكتور المهندس صلاح الموسوي.

الى من يهمه الامر:- تحيه طيبة..

في تاريخ 3.8.2015 اتصل بنا الدكتور ثائر الفيلي من مكتب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم بصفتنا ناشطي ساحة التحرير تنسيقية بغداد وتنسيقية المحافظات العراقيه لكي نقابل دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي المحترم ليستطلع ارائنا ولكي يتعرف على مطاليبنا الشعبيه في بادره طيبه منه وحينما وصلنا الى مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم حيدر العبادي اخبرنا من قبل مدير مكتبه الدكتورنوفل ابو الشون المحترم بان دولة رئيس الوزراء قد خرج لامر طاريء ولا يستطيع مقابلتنا لذلك فسيقابلنا هومع بعض العاملين في المكتب. وكان وفدنا يتالف من12 شخص من بغداد والمحافظات. . وكان حديثنا يتركز حول ثورة الاصلاح ودعم الشعب العراقي لرئيس الوزراء للقيام بالاصلاح الحقيقي وتحدثنا كثيرا عن الكفائات العراقيه التي العراق احوج مايكون لها ولم تعطى فرصه لقيادة المناصب الحقيقيه المتقدمه بالدوله فطلب منا الدكتور نوفل ابوالشون اعطائه نماذج عن هذه الكفائات المتميزه والمظلومه التي نقصدها في حديثنا فذكرنا له كفائة الدكتور المهندس صلاح احمد باقر الموسوي الخبير النفطي والصناعي العالمي الذي يمتلك خبره اكثر من 39 سنه( عام 2015) في مجال تصمميم وتطوير الحقول النفطيه البريه والبحريه وحقول الغاز وفي تصميم وتشغيل مصافي النفط ومصانع البتروكيمياويات كنموذج لهذه الكفائات المتميزه التي نعرفها والمعروف بكفائته ونزاهته المجربه وقوة شخصيته وتاريخه السياسي المتميز وتاريخ عائلته التي قدمت شهيدين اعدمهما المجرم صدام حسين قبل اكثر من 30 سنه وقلنا كذلك للدكتور نوفل ابو الشون المحترم والذين معه كان من الواجب ان يتم تعين الدكتور الموسوي وزيرا للنفط منذ سقوط الصنم صدام حسين عام 2003. وقلنا له ان قمة التقصير بحق هذه الكفائه هي ان الدكتور صلاح الموسوي لديه امر ترشيح صادر من رئيس الوزراء السابق( وهوامر ملزم قانونا ولا يزال ساري المفعول ولا يسقط بتغير رئيس الوزراء) بترشيحه لموقع وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج بل والاكثر من ذلك فهنالك وعد مكتوب بتاريخ 24.10.2014من قبل السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ومرسل عن طريق الامين العام رئاسة الوزراء حينها ( الدكتور حامد خلف المحترم) بتفعيل الامر 7238 بعد اقرار ميزانية عام 2014!!! ونسخة الوعد الرسمي المكتوبه موجوده. وبعد سرد فضائل الدكتور الموسوي استغرب وتعجب الدكتور نوفل ابو الشون لوجود هكذا كفائه عراقيه عالميه متميزه جدا وبهذه المواصفات الراقيه. ومن حسن الصدف ان احد الموجودين في مكتبه ممن كان يسمع كلامي انبرى لي وقال لي صدقت في ما قلته عن مزايا الدكتور صلاح الموسوي وقال انا اعرف الدكتور الموسوي في بريطانيه من اكثر من 30 عاما لذلك هي معرفه دقيقه وعميقه وهو ليس خبير نفطي وصناعي عالمي وحسب ولكنه احد علماء العراق البارزين..وحينها تعجبنا نحن من ان يكون هذا الشخص يعرف كل هذه الخصائص العديده والمتميزه عن الدكتور صلاح الموسوي فقلت له اذا كنتم تعرفون الدكتور الموسوي كل هذه السنين وتعرفونه بكل هذه الكفائات فلماذا لم تخبروا دولة رئيس الوزراء لتعينه كوزير للنفط او على الاقل ليفعل قرار ترشيح الدكتور الموسوي رقم 7238 والمورخ في 12.5.2014 لموقع وكيل وزارة النفط فرد علينا وقال لقد كلمت دولة رئيس الوزراء مرتين في امر الدكتور الموسوي وفي كلا الحالتين كان رد السيد رئيس الوزراء”تريد تزعل علينا السيد عمار الحكيم”!!! لان السيد عمار الحكيم كان رئيس كتلة المجلس الاعلى التي من حصتها تعين وزير النفط. وهذا غريب لان الدكتور صلاح الموسوي لم يكن ينافس المجلس الاعلى على حصته في موقع وزير النفط ( وان كان هو افضل المرشحين للموقع الوزير في العراق) ولكنه كان يريد تفعيل الامر الديواني الواجب التنفيذ رقم 7238 بترشيحه لموقع وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج والذي هو حصة كتلة دولة القانون والدكتور الموسوي لديه كتاب رسمي من كتلة دولة القانون كمرشحها الوحيد لهذا الموقع . وكذلك فهو مؤيد ومزكى كتابيا من مكتب السيد الامام والمرجع الاعلى علي السيستاني( دام ظله الوارف) لتفعيل قرار ترشيحه 7238. والاغرب من كل ذلك فان الدكتور الموسوي هو اخ لشهيدين اعدمهما صدام حسين المجرم في اواسط الثمانينيات لذلك فهو مشمول بقانون مؤسسة الشهداء لعام 2016الذي يعاقب بالسجن اي مسؤول حكومي مهما كان موقعه يتعمد عرقلة تعين ذوي الشهداء في الموقع الذي يمتلك مؤهلاته ذوي الشهداء( اي في هذه الحاله يعرقل تفعيل القرار 7238 والذي لا يحتاج الا التصويت عليه بعشرة دقائق في احدى جلسات مجلس الوزراء وتحل المشكله ويحق الحق) وكذلك لكون الدكتور الموسوي مفصول سياسي من عام 1978. وتعجبنا ان يحرم البلد من هكذا كفائه .وفي ختام اللقاء قدمنا للدكتور نوفل ابو الشون نسخه من السيره الذاتيه( بحوالي 18 صفحه ) للدكتور المهندس صلاح الموسوي مع نسخه من الامر الديواني المرقم 7228 والمؤرخ في 12.5.2014 بترشيح الدكتور الموسوي لموقع وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج الملزم التطبيق لحد هذه اللحظه من عام 2017( الصادر والموقع عليه من قبل دولة رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم) وطلبنا منهم ان يعتنوا بالكفائات العراقيه العالميه المخلصه النزيهه والوطنيه من امثال الدكتور الموسوي فهو من خير الناس لقيادة القطاع النفطي والصناعي ويستطيع توفير مليارات الدولارات سنويا للخزينه العراقيه وخلق فرص عمل حقيقيه منتجه ( وليست بطاله مقنعه) للمئات الالوف من الشابات والشباب العراقي العاطل عن العمل . فوعدناالدكتور نوفل (مشكورا ) خيرا ووعد بمتابعة الموضوع معنا.

بغداد..الاثنين المصادف 25.9.2017

مع فائق الشكر والتقدير

قيادات المظاهرات في العراق. تنسيقية بغداد والمحافظات