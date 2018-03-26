(((( نصيحة وتنبيه الى شيعة الخليج العربي ))))

بِسْم الله وبه نستعين…. هناك حكم وأقوال جميلة صدرت من الكتب السماوية ومن العلماء والرجال العظام بخصوص النصيحة فمثلا قال (أفلاطون ) من يابي الْيَوْمَ قبول النصيحة التي لاتكلف شيئا سوف يضطر في الغد الى شراء الأسف بأغلى الاثمان….. وقالت الكاتبة العظيمة أجاثا كريستي.. النصيحة الجيدة غالبا مايتم تجاهلها،لكن هذا ليس سببا في عدم إعطاءها .——— الذي جعلني اكتب مخاطبا شيعة الخليج لأني كنت في احد البلدان الخليجية قبل فترة ورايت كيف المواطنين الشيعة في هذا البلد يعيشون حياة الترف والرفاهية وان المنصب الذي هم فيه لم يسألهم احد هل انت سني أم شيعي أو من اَي مذهب لكن في جلسة سمر وليل طويل سءلوني بعض الإخوة مبين من لهجتك انت (عراكي) هههههه قلت لهم نعم لكن معها مع الأسف نعم أنا من هذا البلد التعس إليّ اسمه العراق فبدؤوا لتوجيه اللوم وألعتب على انه لماذا وصلنا حال العراق الى هذا الحال ولماذا سلمنا العراق على طبق من ذهب الى ايران شعبا وأرضا وثروات وصار العراق محافظة عراقية يحكمها ولي الفقيه من طهران . ضحكت ضحكة طويلة قلت لهم أنا أعيش في الغربة منذ ثلاثين عام هذا اولا ثانيا أنا إنسان مستقل عبد من عُبَّاد الله لاحول ولا قوة لي ،قلت لهم مع الأسف أنتم كُنتُم جزء من تدمير العراق بالامس كُنتُم تستمعون لعبد الباري عطوان ومصطفى بكري وغيرهم من الاعلاميين والكتاب الذين كانوا يمجدون النظام وهولاء الْيَوْمَ نفس الشخوص تمجد وتعظم ايران .قلت لهم العراق تحرر من النظام السابق ومضى خمسة عشر عام يحكمه الشيعة من الف الى الياء انظروا الى حال الشيعة (الف مليار دولار كان ايرادات العراق من بيع النفط ) سبعة عشر بالمئة تذهب لكوردستان البقية لحكومة المركز ،ومحافظة البصرة لحد هذه الساعة مافيها ماء حلو لحد الان المدارس الطينية في الجنوب الحشيشة والمخدرات والبطالة والفقر والعشواءيات وبيوت التنك هي السمة الغالبة والاكل من القمامات وامراض السرطان والدواء الفاسد المستورد من ايران وووووو الف مشكلة بمشكلة الان في حكم الشيعة التابعين لولي الفقيه . قال احدهم هل الشيعة وحدهم في الحكم ؟قلت نعم هم اصحاب القرار وزمام الأمور الحساسة بيدهم وبيد السفير الإيراني في بغداد ،فمثلا طيلة حكم المالكي كان هو رءيس وزراء كان هو وزير الدفاع والداخلية والمخابرات والتجارة والأمن القومي لان كلها كانت تدار بالوكالة . قلت لهم هل يعقل في زمن نوري المالكي كان هناك مليون مائتين الف عسكري وما يقارب عن خمسين فصيل مسلح شيعي جحوش تابعة للحرس الثوري الإيراني وهم عراقيين لكن هم نغولة ايران ثم بمسرحية رخيصة الشيعة يسلمون ثلث مساحة العراق لداعش ،هذه وصمة عار سنلاحقهم لأجيال إجيالهم ولو بعد مليار سنة لكن الأنكى والادهى والاخس والأكثر دناءة من ساسة الشيعة ان لو لا قاسم سليماني لكانت داعش الان على تخوم البصرة هذا تفسيره ان شيعة العراق ما بيهم رجل كلهم نساوين اَي نساء فقط الإيراني قاسم سليماني هو رجل لو لاه لسقطت بغداد بيد داعش.قلت لهم أنا لم أكن اعرف إنكم شيعة الا بعد ان أنتم كشفتم عن مذهبكم سوالي هل الانسان دينه أو مذهبه أو قوميته يحفظ له كيانه وكرامته أم شيء اخر من غزعبلات الاجندات السياسة التي لايستفيدمنها منها المواطن العادي غير الانتهازيين من العملاء قلت لنقرب الصورة اكثر من استفاد من التغير في العراق ومن استفاد؟ شلة ديمغاوجية عبارة عن متسولين ومكادية في المهجر اقسموا على ان يكونوا خدم وخدم رخيص جدا ويقدمون الولاء والطاعة لولي الفقيه وان ينتقموا من الشعب العراقي ويهينون كرامته ويذلوه ويهنوه وايضاً ان يهمشوا الناس الشرفاء والمناضلين والمضحين الذين حاربوا الدكتاتورية الصدامية ،وآتوا بالبعثيين والبعثييات فمثلا ثمانين بالمئة من أعضاء دولة القانون التابعة للمالكي هم من كبار اعوان صدام اضافة الى كبار قادة الضباط المجرمين بحق العراقيين في زمن صدام الان هم يديرون الجيش والعسكر بينما ضباط شرفاء عليهم احكام إعدام في زمن البعث مهمشين.نقطة مهمة العراق في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت من احدى الدول الراقية والجميلة في الشرق الأوسط الان في زمن حكم العملاء والخونة لإيران بغداد اسوء ثاني مدينة بالنسبة للعيش هل يعقل هذا ،الجواز العراقي يأتي بالمرتبة الاخيرة قبل الصومال من حيث الردء . ياشيعة الخليج لاتعيروا أهمية ولاتصدقوا كلام الانتهازيين وتدمرون أوطانكم وخاصة شيعة البحرين والكويت والسعودية والإمارات يكفي كرامتكم وكرامة اولادكم وعواءلكم مصانة لان الانسان بلا كرامة الموت له اشرف .لقد خدعوا العراقيين بالأكثرية والأقلية وترون النتائج الكارثية للشعب العراقي مع العلم نسبة العجم اَي الفرس لايتجاوز في ايران الخمسة وثلاثين بالمئة من الشعب الإيراني لكن الفرس هم الذين يحكمون هههههاليست هذه نفاق ازدواجية .يا شيعة الخليج انظروا الى تصريحات اتباع ولي الفطير الفقيه بكل صلافة وقلة اخلاق نحن من يحكم العراق وسوريا ولبنان واليمن وساسة هذه الدول بدون شرف وذرة حياء أو خجل يتباهون بعملاتهم لإيران ،انظروا الى المواقع الشيعة جندوا جيوش من النغولة واللقطاء للدفاع عن سياسة ايران في العراق والمنطقة وعدما نسالهم سوءال ماذا يفعل عاءلة بن بادن واولاده في طهران ينخرسون ويصابون بالبكم كان وضعت مداس وسخ في فمهم…يا شيعة الخليج اذا كُنتُم أدركتم النصيحة وتقبلوتمها فأنتم اعقل من العراقيين الشيعة بألف مرة اما اذا انتهجتم نهج شيعة العراق ولبنان وسوريا واليمن ….. يأتي يوم تنزعون المداس ودك على رءوسكم كما يفعل العراقييون الان ، بدءًوا يترحمون على ايّام صدام حسين من ورى عملاء ولي الفقيه الذين باعوا وطنهم للغريب …….. الله هم اشهد أني قد أبلغت /// حامد اسماعيل

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