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نينوى: الفرقة 15 تتسلم مهام مسك الأرض في سنجار بعد انسحاب العمال الكردستاني

أكد مصدر أمني، الاثنين، ان الفرقة 15 في الجيش العراقي تسلمت مهام مسك أراضي ناحية الشمال ومنطقة خانصور في قضاء سنجار بعد انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني منها يوم الجمعة الماضي.

ونقل مراسل NRT عربية، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، اليوم (26 آذار 2018)، إن اجتماعا عقد يوم أمس في ساعات متأخرة في قضاء سنجا، ضم قيادات من الاجهزة الامنية والحشد الشعبي ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني.

واضاف أن الفرقة 15 في الجيش تسلمت مهام مسك الأرض في ناحية الشمال وقرية خانصور بقضاء سنجار، مبينا ان الجيش اتخذ إجراءات أمنية مشددة في قضاء سنجار تحسبا لاي طارئ قد يحدث.

من عمر الزيدي

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