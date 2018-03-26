وزارة العمل تكشف عن وجود ١٦٤٧ منتسب بالداخلية متجاوز على اعانات الحماية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين، عن وجود ١٦٤٧ منتسب بوزارة الداخلية متجاوز على اعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم.

وقال المفتش العام لوزارة “حسين البلداوي” في بيان إن “الوزارة اكتشفت وجود ١٦٤٧ منتسب في وزارة الداخلية هم متجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية وقروض التخفيف من الفقر”.

واضاف “البلداوي” ان “الكشف عن المتجاوزين من منتسبي وزارة الداخلية جاء نتيجة التعاون والجهود المشتركة مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية”.

وتابع “البلداوي” ان “المتجاوزين ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم والتي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير”.