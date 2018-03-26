وفد “المعامل” يعلن انهاء الاعتصامات ويكشف نتائج اجتماعه مع العبادي

اكد الوفد الممثل للمحتجين في منطقة المعامل ببغداد يوم الاثنين عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي انهاء الاعتصامات.

وقال عضو الوفد واللجنة التنسيقية للاعتصامات علي العكيلي ان “لقاء الوفد الممثل للمعتصمين في مقر رئاسة الوزراء مع السيد العبادي افضى الى استجابته لجميع مطالب المعتصمين وأبرزها المصادقة على اعتبار المعامل قضاء ناهيك عن الجوانب الاخرى الخدمية”.

وتابع انه “سيتم طرح المطالب في جلسة مجلس الوزراء وستباشر الجهات المعنية خلال الايام القادمة بترجمة موافقة الحكومة على المطالب من خلال تنفيذ الاجراءات القانونية والمالية”.

وكان العبادي، قد اكد في وقت سابق من اليوم تنفيذ مطالب المحتجين بمنطقة المعامل ببغداد على سوء الخدمات. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من اهالي المنطقة التي تنظم اعتصاما مفتوحا لحين تنفيذ مطالبها.

وقال العبادي بحسب بيان لمكتبه، “مطالب اهالي المعامل التي قدمت لنا هي حق ونعمل على تنفيذها دون استثناء وحسب الاولويات”.

واضاف البيان ان العبادي “شكر اهالي المعامل لرفضهم تسييس تظاهرتهم”، مؤكدا ان تظاهرتهم السلمية للمطالبة بالحقوق والخدمات حق مشروع ونحن نستجيب لمطالب شعبنا ووجهنا الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين”.

واشار العبادي الى اصداره “التوجيهات لمحافظة بغداد وامانة بغداد ومسؤولي الدوائر البلدية خلال اجتماع بهم الاخير ببذل اقصى جهد لتلبية الخدمات، مؤكدا اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد”.