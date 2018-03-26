(اختزال الارهاب..بالوهابية والسعودية.. غباء شيعي بامتياز) وننبه (ابن تيمية..اشرفهم مع الشيعة)

بسم الله الرحمن الرحيم

انقل لكم.. ولكل باحث عن الحقيقة من بطون الكتب .. ليدركون (ان التكفيريين مرجعهم واصلهم ليس الوهابية).. ونضع الادلة من (راي مؤسسي المذاهب السنية الاربع.. ابو حنيفة والشافعي والحنفي والمالكي).. شيوخ (التكفير الحقيقيين).. من امهات كتبهم.. في ما يطلقون عليهم (الروافض.. الشيعة والتشيع والمذهب الشيعي).. علما هم من (كبار اهل العلم لدى اهل السنة).. لتيبين للجميع.. (بان اختزال الارهاب بالوهابية وال سعود والسعودية وابن تيمية ومحمد عبد الوهاب) ما وراءه الا اجندات سياسية للضحك على (عقول الشيعة عامة.. وعلى عقول الشيعة العرب خاصة).. من قبل (النظام الايراني الجاثم على صدور شعوب ايران وعلى صدور الشيعة بالعالم)..



فكان أبو حنيفة (الامام الاعظم لدى اهل السنة).. الذي (جثمانه بوسط بغداد اليوم.. ذات الاكثرية الشيعية.. وهو شيخ التكفيريين ورمز التفرقة والطائفية).. إذا ذكر الشيعة عنده كان دائماً يردد: (مـن شــك فـي كـفـر هـؤلاء، فـهـو كـافـر مـثـلـهـم). وقال الإمام الشافعي : ( ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم ).. وقال الشافعي : (لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة!) ، الخطيب في الكفاية و السوطي.. وحتى (عدم اكل الطعام من الشيعة.. ومنها بمحرم.. هذه نص عليها البخاري في صحاحه).. قال البخاري: (ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ) ، خلق أفعال العباد ص 125 ..

ونبين بان علماء الشيعة الكبار عبر تاريخهم حذروا من علماء السنة كابو حنيفة.. قال حسين آل عصفور : ( كان أقرب الفقهاء إليهم أشدهم عداوة لآل الرسول، وأظهرهم لهم خلافاً في الفروع والأصول، كمالك وأبي حنيفة والشافعي و.. ، ومن حذا حذوهم في تلك المذاهب السخيفة).. ونسال هنا.. (اليس ابو حنيفة وبقية علماء السنة الكبار.. اقدم من محمد بن عبد الوهاب وال سعود)؟؟ وعلما كان في زمان ابو حنيفة من الفقهاء من هو أعلم، ال المفيد في كتابه “عدة مسائل ص 253،263،265،268،270 ط قم” : أطلق لفظ الناصبي على أبي حنيفة.. )..

اذن يتأكد ان السياسية المشبوهة باختزال الارهاب بالوهابية والسعودية.. انها محاولة (لابعاد الانظار عن دور الفرس المسموم .. في بث الافكار الهدامة بالفكر السني.. عبر كبار علماء الفرس الذين كتبوا المذهب السني عندما كان الفرس سنة كالبخاري والترمذي وابن ماجة وغيرهم.. الذين يعتمد عليهم التكفيريين اليوم بارهابهم).. كما بث الفرس (سمومهم وبدعهم بالمذهب الشيعي بعد ان تحولوا للتشيع واخرها بدعة ولاية الفقيه التي هي مسخ للتشيع).. وكذلك (تسقيط كل من يخالف ولاية الفقيه الايرانية من الشيعة انفسهم.. التي لم تعد الولاية للامام علي وال بيته المعصومين تكفي لديهم.. بل الولاية اصبحت للخميني وخامنئي والولاء لايران كامبراطورية).. (كما سقط وكفر علماء السنة .. كل مسلم يقف ضد عمر وابو بكر وعثمان).. وايضا (بتاثيرات فارسية في كثير منها مسمومة).. (اليوم يجرم وحتى يخون ويدعشن كل من يعارض نظام ولاية الفقيه وتغولها بالمنطقة)..

وبمقارنة بين (الدولة السعودية التي يصفها البعض بالوهابية).. وبين الدول السنية التي قامت بالتاريخ.. نكتشف حقيقة بان (اشرفها كانت دولة ابن تيمية).. ولنتذكر (الخليفة المتوكل .. كان شافعيا.. وهدم قبر الامام الحسين وملئه بالماء).. والدولة الشافعية (لصلاح الدين الايوبي الشافعي) ابادت الشيعة واضطهدهم حتى لم تبقي لهم ولا تذر.. و(الدولة الحنفية لحكومة طالبان وهم 300 الف مقاتل حنفي المذهب جميعا).. اضطهدوا الشيعة بشراسة.. في حين السعودية فيها اليوم 5 ملايين شيعي جعفري .. ولا يتم قتلهم ولم يتم سبيهم ولا تهجيرهم.. ولا تجند ابناءهم بالحروب الداخلية والخارجية من قبل ال سعود.. ويعيشون وضع افضل بمليار مرة من وضع الشيعة بمنطقة العراق بظل حكم الاسلاميين المحسوبين شيعيا الموالين لايران..

ونختصر حقيقة.. بان سبب (القتل ضد الشيعة) بالعراق.. لسبب بسيط جدا.. هو لفقدان الشيعة العرب لكيان سياسي مستقل لهم بمنطقة اكثريتهم.. فمكن ذلك من تغول ايران التي استغلتهم.. ومكن بنفس الوقت الارهاب السني ان يفتك بهم.. (والدليل شيعة اذربيجان وشيعة ايران يملكون دول.. لذلك حصنوا انفسهم داخليا) اما.. (الشيعة العرب فيفقدون حقهم بدول لهم بمنطقة اكثريتهم.. (فضعفت جبهتهم الداخلية ومكن اعداءهم والطامعين بهم من اختراقهم)..

وكذلك قبل ان ندخل بصلب الموضوع.. نضع روابط لشيوخ وهابية.. يمدحون الامام علي وال بيته.. ويبكون على الامام الحسين ومصابه.. ليطرح سؤال (هل مشكلة السنة مع ال البيت.. ام مع الشيعة).. وهل (الارهاب والتكفير وقتل الشيعة.. على يد الجماعات السنية المسلحة.. لانهم يتشيعون لال البيت.. ؟؟ الجواب كلا.. اذن لماذا العداء ضد الشيعة؟؟ هنا يطرح السؤال)؟

شيخ وهابي يمدح الامام علي بشكل يقشعر منه الابدان بقدسيته

https://www.youtube.com/watch?v=ZOTXRtRiHUE

شيخ وهابي يبكي على (الامام الحسين ومصابه)

https://www.youtube.com/watch?v=bsKx9NsazgI

شيخ وهابي .. ينتصر للشيعة.. من باب الانصاف

https://www.youtube.com/watch?v=9pXXqL8AJ4M

شيخ وهابي.. يدافع عن الامام علي.. واحاديث النبي عن علي وال بيته..

https://www.youtube.com/watch?v=nxnP-kFr-Bc&t=67s&pbjreload=10

وهنا نضع لكم (شيخي سني مصري شافعي اسمه محمد الزغبي يدعو بهلاك الشيعة)..

علما في مصر تم سحل وقتل شيعة على يد المصريين السنة .. في وقت هناك 5 ملايين شيعي بالسعودية لا يتم قتلهم.. بظل حكم ال سعود “الوهابية”.

https://www.youtube.com/watch?v=2L9D_3b5cio

ندخل بصلب الموضوع:



سئل الامام انس بن مالك عن الرافضة فقال: ( لا تكلمهم ولا تروعنهم فإنهم يكذبون). ) . عن أشهب بن عبدالعزيز (مالكي المذهب).. ذكره ابن تيمية في منهاج السنة قول القاضي أبي يوسف – – (182هـ).. (لنتبه ابن تيمية نقل ذلك من المالكية.. ولم ياتي من جيبه شيء).. (فلماذا يتم التهجم على الحنابلة والوهابية.. ويستثنى الاصل المالكية)؟؟

روى اللالكائي بسنده عن أبي يوسف أنه قال: ( لا أصلي خلف جهمي، ولا رافضي، ولا قدري ). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/733. قول عبدالرحمن بن مهدي -رحمه الله- (198هـ).. قال البخاري قال عبدالرحمن بن مهدي: ( هما ملتان: الجهمية، والرافضة).‎‎ خلق أفعال العباد ضمن مجموعة “عقائد السلف” جمع علي سامي النشار، وعمار الطالبي ص125 قول الإمام الشافعي -رحمه الله- (204هـ).



ثبت بنقل الأئمة عنه أنه قال: ( لم أر أحداً من أصحاب الأهواء،أكذب في الدعوى، ولا أشهد بالزور من الرافضة ).أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2/545، واللالكائي في شرح السنة 8/1457. قول محمد بن يوسف الفريابي -رحمه الله- (212هـ).. روى اللالكائي عنه أنه قال: ( ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقــة ).. شرح أصول اعتقاد أهل السنة 8/1457

قول القاسم بن سلام -رحمه الله- (224هـ).. روى الخلال عن عباس الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: (عاشرت الناس، وكلمت أهل الكلام، وكذا، فما رأيت أوسخ وسخاً، ولا أقذر قذراً، ولا أضعف حجة، ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال: جهميين ورافضي، أو رافضيين وجهمي، وقلت: مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم ) السنة للخلال 1/499.

أحمد بن يونس المولود سنة (132 هـ).. الذي كان يلقب (بشيخ الاسلام) لدى اهل السنة.. قال أحمد بن يونس : (لو أن يهودياً ذبح شاة ، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ، ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام ) . الصارم المسلول ص 570 ..

وقال ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار .. )..قال : ( ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك ) . تفسير ابن كثير ( 4 / 219 ).

وقال الخلال : أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله قال : من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض ، ثم قال : من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين ) . السنة للخلال ( 2 / 557 – 558 )..

قال القرطبي : ” لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين” .تفسير القرطبي ( 16 / 297 )..قال ابن حزم الظاهري عن الرافضة عندما ناظر النصارى وأحضروا له كتب الرافضة للرد عليه: ( وأما قولهم ( يعني النصارى ) في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين ، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة .. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر ) ، الفصل في الملل والنحل ( 2 / 213 ).

ونقل الإسفراييني جملة من عقائدهم ثم حكم عليهم بقوله : ( وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين ) . التبصير في الدين ص 24 – 25 . وقال الإمام أبو زرعة الرازي : (( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ..).. وقال الأوزاعي : (( من شتم أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – فقد ارتد عن دينه وأباح دمه )..

وقال بشر بن الحارث : (( من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين )..



وقال أبو حامد محمد المقدسي بعد حديثه عن فرق الرافضة وعقائدهم : ( لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح ، وعناد مع جهل قبيح ، لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام ) . رسالة في الرد على الرافضة ص 200..



وقال السمعاني (من علماء الشافعية)ه : ” و اجتمعت الأمة على تكفير الإمامية ، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم ” . الأنساب 6 / 341

إذاً السمعاني ينقل الإجماع على تكفير الإمامية بسبب ” أنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم ....



وهناك من العلماء من نقل الإجماع على كفر من كفر الصحابة غير السمعاني . قول علقمة بن قيس النخعي (62هـ).. بسنده عن الشعبي عن علقمة قال: (لقد غلت هذه الشيعة في علي -رضي الله عنه- كما غلت النصارى في عيسى بن مريم).‎ السنة لعبد الله بن أحمد 2/548

قول عامر الشعبي -رحمه الله- (105هـ).. قال( لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخماً ). لنتبه بان (احمد بن حنبل لم ياتي بشيء من جيبه..)..



وقال: ( أحذركم الأهواء المضلة وشرّها الرافضة، وذلك أن منهم يهوداً يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم، كما يغمص بولس بن شاول ملك اليهود النصرانية لتحيا ضلالتهم.ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتاً لأهل الإسلام ).‎ ) أخرجه اللالكائي في شرح السنة 8/1461، والخلال في السنة 1/497 قول طلحة بن مصرّف -رحمه الله- (112هـ)..

روى ابن بطة بسنده عنه أنه قال: (الرافضة لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة). الإبانة الصغرى ص161. قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- (150هـ):

روى ابن عبد البر عن حماد بن أبي حنيفة أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: (الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان ولا تنتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم) ) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص163.‎ قول مسعر بن كدام -رحمه الله- (155هـ).. روى اللالكائي: (أن مسعر بن كدام لقيه رجل من الرافضة فكلمه بشئ… فقال له مسعر: تنح عني فإنك شيطان).‎ أخرجه اللالكائي في شرح السنة 8/1457. قول الإمام مالك بن أنس (179هـ)..

روى الخلال بسنده عن الإمام مالك أنه قال: ( الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم سهم، أوقال نصيب في الإسلام ).‏ السنة: للخلال 1/493، وأخرجه ابن بطة في الابانة الصغرى ص162 .. وروى اللالكائي عنه أنه قال: ( من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمفليس له في الفيء حق يقول الله عز وجل: ** للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً } الآية. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمالذين هاجروا معه ثم قال: {والذين تبؤوا الدار والإيمان} الآية. هؤلاء الأنصار،

ثم قال: ** والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان } فالفيء لهؤلاء الثلاثة فمن سب أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 7/1268-1269 ..



قول أحمد بن يونس -رحمه الله- (227هـ).. روى اللالكائي عن عباس الدوري قال: سمعت أحمد بن يونس يقول: ( إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي، فإنه عندي مرتد). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 8/459.‎ قول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- (241هـ).. عن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ما أراه على الإسلام). ‎السنة للخلال 1/493. وعن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبدالله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ( ما أراه على الإسلام).‎السنة للخلال 1/493.

وعن إسماعيل بن إسحاق أن أبا عبدالله سُئل: عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: (لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه ).‎ السنة للخلال 1/494 قول الإمام البخاري -رحمه الله- (256هـ).. قال في كتاب خلق أفعال العباد: ( ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم، ولا يعادون، ولا يناكحون ، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم ).‎ خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف) ص125 ..

قول أبي زرعة الرازي -رحمه الله- (264هـ).. روى الخطيب بسنده عنه أنه قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمفاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلمعندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدي إلينا هذا القرآن، والسنن: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة). ) الكفاية ص49.

وروى اللالكائي من طريق عبدالرحمن بن أبي حاتم: أنه سأل أباه وأبا زرعة عن مذاهب السنة، واعتقادهما الذي أدركا عليه أهل العلم في جميع الأمصار، ومما جاء في كلامهما: (وإن الجهمية كفار، وإن الرافضة، رفضوا الإسلام).‎ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/178,, قول عبدالله بن قتيبة -رحمه الله- (276هـ).. قال في كتابه: تأويل مختلف الحديث بعد حديثه: عن أهل الكلام وأساليبهم في تفسير القرآن الدالة على جهلهم: « وأعجب من هذا التفسير، تفسير الروافض للقرآن، وما يدعونه من علم باطنه، بما وقع إليهم من الجفر… وهو جلد جفر ادعوا أنه كَتَبَ فيه لهم الإمام، كل ما يحتاجون إلى علمه، وكل ما يكون إلى يوم القيامة….

إلى أن قال: وهم أكثر أهل البدع افتراقاً ونحلاً… ولا نعلم في أهل البدع والأهواء، أحداً ادعى الربوبية لبشر غيرهم، فإن عبدالله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار وقال في ذلك: لما رأيـت الأمـر أمــراً منكــراً أججــت نـاري ودعــوت قنبرا ..

ولا نعلم أحداً ادعى النبوة لنفسه غيرهم، فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه…».‎ ) تأويل مختلف الحديث ص76-79. قول الإمام الطحاوي -رحمه الله- (321هـ)..

قال في عقيدته: « ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغـض من يبغضهـم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم: دين، وإيمان، وإحسـان، وبغضهم: كفر، ونفاق، وطغيان ». العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص689‎).. قول الحسن بن علي بن خلف البربهاري-رحمه الله-(329هـ):

قال: « واعلم أن الأهواء كلها ردية، تدعوا إلى السيف، وأردؤها وأكفرها الرافضة، والمعتزلة، والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة ».‎ كتاب شرح السنة ص54.

قول ابن بطة -رحمه الله- (387هـ).. قال في الإبانة الكبرى: « وأما الرافضة: فأشد الناس اختلافاً، وتبايناً، وتطاعناً، فكل واحد منهم يختار مذهباً لنفسه يلعن من خالفه عليه، ويكفر من لم يتبعه. وكلهم يقول: إنه لا صلاة، ولا صيام، ولاجهاد، ولا جمعة، ولا عيدين، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا بيع، ولاشراء، إلا بإمام وإنه من لا إمام له، فلا دين له، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له..

ولولا ما نؤثره من صيانة العلم، الذي أعلى الله أمره وشرّف قدره، ونزهه أن يخلط به نجاسات أهل الزيغ، وقبيح أقوالهم، ومذاهبهم، التي تقشعر الجلود من ذكرها، وتجزع النفوس من استماعها، وينزه العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن لفظها، لذكرت من ذلك ما فيه عبرة للمعتبرين ».‎كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ص251-252. قول الإمام القحطاني -رحمه الله- (387هـ( قال في نونيته: إن الروافضَ شرُّ من وطيءَ الحَصَى من كـلِّ إنـسٍ ناطــقٍ أو جــانِ مدحوا النّبيَ وخونوا أصحابـــه ورموُهـــمُ بالظلـــمِ والعــدوانِ .. حبّـوا قرابتــهَ وسبَّـوا صحبـه جــدلان عند الله منتقضـــانِ

*نونيه القحطاني ص21 قول أبي بكر بن العربي -رحمه الله- (543هـ) قال في العواصم: « ما رضيت النصارى واليهود، في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل».‎العواصم من القواصم ص192.

قول ابن الجوزي -رحمه الله- (597هـ).. قال: « وغلو الرافضة في حب علي -رضي الله عنه-، حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله، أكثرها تشينه وتؤذيه… ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها، وخرافات تُخالف الاجماع… في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع، وسوّل لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس، بل إلى الواقعات، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى ». تلبيس إبليس ص136-137.

قول الذهبي -رحمه الله- (748هـ)).. قال معلقاً على بعض الأحاديث الموضوعة في فضل علي -رضي الله عنه-: « وعلي -رضي الله عنه- سيد كبير الشأن، قد أغناه الله تعالى عن أن يثبت مناقبه بالأكاذيب، ولكن الرافضة لا يرضون إلا أن يحتجوا له بالباطل، وأن يردوا ما صح لغيره من المناقب، فتراهم دائماً يحتجون بالموضوعات، ويكذبون بالصحاح، وإذا استشعروا أدنى خوف لزموا التقية، وعظموا الصحيحين، وعظموا السنة، ولعنوا الرفض، وأنكروا، فيعلنون بلعن أنفسهم شيئاً ما يفعله اليهود ولا المجوس بأنفسهم، والجهل بفنونه غالب على مشايخهم وفضلائهم،فما الظن بعامتهم، فمالظن بأهل البر والحَـيْـل منهم، فإنهم جاهلية جهلاء، وحمر مستنفرة، فالحمد لله على الهداية، فتعليمهم ونصحهم وجرّهم إلى الحق بحسب الإمكان من أفضل الأعمال ».‎() ترتيب الموضوعات لابن الجوزي تأليف محمد بن أحمد الذهبي ص124. قول ابن القيم -رحمه الله- (751هـ):

قال في إغاثة اللهفان: »وأخرج الروافض الإلحاد والكفر، والقدح في سادات الصحابة، وحزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم».‎ إغاثة اللهفان 2/75. قول ابن كثير -رحمه الله- (774هـ).. يقول في وصف حال الرافضة: «ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه، ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام».‎) البداية والنهاية 5/251. قول أبي حامد المقدسي -رحمه الله- (888هـ):

قال في كتابه الرد على الرافضة بعد أن ذكر جملة من عقائدهم: « لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين، أن أكثر ما قدمناه في الباب، قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح، وعناد مع جهل قبيح، لا يتوقف الواقف مع تكفيرهم، والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام وضلالهم ».‎ رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي ص200.

قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- (1206هـ).. قال في رسالة الرد على الرافضة معلقاً على عقيدة الرجعة عندهم: «فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما يرده بديهة العقل، وصراحة النقل. وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعاً في الآيات والأحاديث: من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تُضَيّع الوقت. لو كان لهم عقل لما تكلموا أي شئ يجعلهم مسخرة للصبيان ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان. لكن الله سلب عقولهم، وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقـاوة سبقت لهم ».‎ رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص32.

وقال – -: « فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة، بل عن الملة، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا ». رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص42

قول الإمام الشوكاني -رحمه الله- (1250هـ )..



قال -رحمه الله-: « واعلم أن لهذه الشنعة الرافضية، والبدعة الخبيثة ذيلاً هو أشر ذيل، وويلاً هو أقبح ويل، وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار بأعلى صوت، عادوا السنة المطهرة، وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة -رضي الله عنهم-، وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت، ومن المخالفين للشيعة لأهل البيت، فأبطلوا السنة بأسرها، وتمسكوا في مقابلها،وتعوضوا عنها بأكاذيب مفتراه، مشتملة على القدح المكذوب المفترى في الصحابة، وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديها العاملين بما فيها، الناشرين لها في الناس من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية،وسَمُوْهم بالنصب، والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأولاده، فأبعد الله الرافضة وأقمأهم». قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص305-306

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/ latestarticles.php?id=222057# axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم